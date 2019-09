Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Esta mañana, durante una entrevista con Los ángeles de la m añana, Cinthia Fernández contó que está atravesando un difícil momento personal , ya que su hija Francesca tiene un problema de crecimiento y debe someterse a un tratamiento muy doloroso.

"Mi hija Fran es bajita y en el colegio la viven gastando. Son tremendos los nenes y tienen cinco años", comenzó diciendo. "Ella tiene un problema de crecimiento y la tengo que hacer tratar. Es un procedimiento bastante doloroso y no estoy preparada psicológicamente, lo tengo que hacer cuando tenga tiempo y esté decidida, porque es bastante doloroso".

Fue su actual pareja, Martín Baclini, quién la hizo darse cuenta de que la nena era muy bajita para su edad. "Él no las conocía y una noche que me llevó a casa después de una salida, yo estaba muy cansada y ahí sentí que era el momento y le dije si quería subir a ver a las nenas, que estaban durmiendo. Subimos y les dio un beso en la cabeza a cada una, y se frenó en Fran", recordó.

"Bajamos, mi vieja le hizo un café, vio una foto de Fran y preguntó cuántos años tenía. Ahí dijo: 'Perdón que se los diga, ¿pero no es un poquito bajita para su edad?'. Le contesté que Matías Defederico y yo somos chicos, que tampoco podíamos esperar un [Emanuel] Ginóbili". Sin embargo, este razonamiento no fue suficiente para Baclini: "Me dijo que la iba a llevar a un médico de Rosario. La llevamos al médico de Lionel Messi en Rosario, que es especialista en crecimiento".

El profesional inmediatamente les pidió realizar algunas pruebas médicas. "Me dijo que estaba por debajo de la media y que había que hacer un estudio que es bastante invasivo. Tengo las órdenes, pero lo que no tengo es el coraje para hacérselo", reconoció angustiada.

"Es un tratamiento que cuesta mucho dinero pero Martín me ofreció hacerse cargo, fue lo primero que me dijo. Yo le dije que no lo podía pagar al médico y me dijo que me despreocupara, que él se hacía cargo porque primero estaba la salud y después veíamos cómo se lo trasladamos al padre", finalizó la participante del "Súper Bailando".