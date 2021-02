La angustia de José María Muscari por la salud de Pata Villanueva: “Está pasando un momento difícil”

A diez días de sufrir un accidente doméstico por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en Uruguay, Pata Villanueva continúa internada en el Centro de Tratamientos Intensivos del Sanatorio Cantegril de Punta del Este. A la espera de mejoras en su cuadro clínico, sus allegados muestran preocupación por su estado de salud, como es el caso de José María Muscari.

El productor teatral visitó el programa Nara que ver (elnueve), conducido por Nara Ferragut, y en este espacio se refirió al vínculo que lo une a la actriz y vedette, así como a otras figuras del espectáculo con las que trabajó.

Muscari manifestó su angustia por la situación y expresó su deseo de que Villanueva se recupere pronto. “Aprovecho para mandarle un beso y todo mi aliento. Pata está pasando un momento difícil, ya sabemos que en Uruguay sufrió un accidente doméstico”, comentó primero.

Y aclaró que todavía no entabló contacto con su familia. “Traté de no molestar. Sé por gente que tenemos en común el parte médico y la evolución de Pata, que por suerte tuvo algunos movimientos favorables. Pero nada, tuvo un accidente muy estúpido, cayó de una escalera dentro de su casa. Ella vive la mitad del año en Buenos Aires y la mitad en Punta del Este porque ama Uruguay y tiene una casa allá”, agregó.

Muscari señaló que su compañera “está pasando un momento difícil” y explicó que “tuvo una intervención quirúrgica en la cabeza, un montón de situaciones”. “Creo que requiere de toda nuestra energía para que ojalá se recupere pronto”, apuntó finalmente.

También comentó cómo transitó la enfermedad de otras personas queridas durante la pandemia, como fue el caso de Claudia Lapacó, así como de colegas no tan cercanos del ambiente. “Cada vez que le pasa algo a alguna persona del mundo del espectáculo, tengas o no una relación, a mí personalmente me pasa que es como si le pasara a un amigo. Los conocés hace mucho tiempo; compartiste programas, estrenos, de alguna manera sentís una cercanía”, dijo.

“Cuando pasa algo, te angustia, creo que la pandemia nos enseñó a dimensionar el valor de la cercanía, de la salud”, reflexionó continuación. “Personalmente, no tuve coronavirus, tuve un tío que tuvo y lo pasó difícil, ahora tengo a otro tío que también tiene”, apuntó el productor, que en el actual contexto de pandemia convive con su madre.

