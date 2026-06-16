La boda de Taylor Swift: el alcalde de Nueva York confirmó (por error) un dato clave del casamiento

Uno de los mayores eventos de este año, será la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce. Sin embargo, un verdadero hermetismo rodea a dicha celebración, sobre la que prácticamente no hay ninguna información oficial, o así era hasta ahora. Porque en el marco de una conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, brindó más información de la debida y confirmó un rumor relacionado al mediático casamiento.

Taylor Swift y Travis Kelce REX Features/Shutterstock /The G

En una charla con los medios, Mamdani expresó: “Tengo confianza absoluta en el trabajo del Departamento de policía de Nueva York, como también en el de nuestros aliado estatales, en brindar una experiencia segura. Somos la ciudad más grande de este país. Estamos familiarizados con los grandes eventos”.

Zohran Mamdani Ed Reed/Mayoral Photography Office

A priori, las palabras de Mamdani no presagiaban nada en especial, hasta que luego concluyó: “Sabemos que hay eventos que coinciden, como la final de la NBA, también el 4 de julio, y la boda de Taylor Swift. Todo eso sucederá al mismo tiempo y nos entusiasma mucho recibir a todo el mundo aquí”.

Taylow Swift Kevin Mazur - Getty Images North America

Este dato que reveló el político, le da más fuerza a un rumor que ganó un peso determinante durante los últimos días, y es que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría llevarse a cabo el próximo 3 de julio, en el Madison Square Garden.

Rápidamente y frente a esas palabras, un periodista le preguntó a Mamdani había sido invitado a la mencionada boda, pero el Alcalde respondió de buena manera: “No, no. Por mi parte les deseo un casamiento muy feliz, mientras que yo procederé a escuchar “Only the Young” en mi casa y por mi cuenta”.

Las virtudes de un lugar único para la boda

Travis Kelce y Taylor Swift están comprometidos (Foto: Instagram @taylorswift)

Todo parece indicar que la boda del año está cada vez más cerca. A nueve meses de revolucionar las redes sociales con el anuncio de su compromiso, la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce ultiman detalles para convertirse en marido y mujer. Si bien el mundo está ansioso por saber todos los detalles del megaevento, ellos intentan que todos los preparativos tengan lugar en el más absoluto de los secretos. Sin embargo, en las últimas horas trascendió cuál habría sido el lugar elegido para su soñado casamiento. Se trata de un sitio icónico de Nueva York lleno de historia que les ofrece lo que, bajo ningún punto de vista, están dispuestos a resignar.

Según informó el medio TMZ, Taylor Swift y Travis Kelce se casarían en el mítico Madison Square Garden ubicado en Midtown Manhattan. Y es que el estadio no solo es una representación perfecta de su historia de amor, que combina justamente música con deporte, sino que les ofrece algo invaluable: privacidad.

Taylor junto a su pareja PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Como el estadio no tiene ventanas, no se podrán sacar fotos desde el exterior. Además, cuenta con un estacionamiento subterráneo a través del cual los invitados podrán ingresar y retirarse sin tener inconvenientes.

A partir de la magnitud del evento, se estaría trabajando en un gran operativo de seguridad coordinado por el Departamento de Policía de Nueva York y por agencias privadas, que podría incluir el cerramiento de todas las calles cercanas al estadio de los New York Knicks.

Travis Kelce John Amis - FR69715 AP

De acuerdo con el medio, la boda sería el viernes 3 de julio y aparentemente tendrá una concurrencia de entre 1100 y 1200 personas y, dadas las dimensiones del estadio, es preciso decir que, de realizarse allí, estarán más que cómodos. Incluso, para asegurar aún más la privacidad del evento, trascendió que los novios decidieron no enviar las clásicas invitaciones, sino que la intérprete de “All Too Well” habría llamado personalmente a sus invitados para avisarles que fueron incluidos en su lista.