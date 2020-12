La cantante FKA demanda al actor Shia LaBeouf por agresión sexual, intento de asfixia y golpes

La cantante FKA Twigs ha demandado a su exnovio Shia LaBeouf por presunta agresión sexual, violencia física y maltrato psicológico reiterado, afirmando que el actor abusó de ella "sin descanso" durante el período en que estuvieron juntos.

La artista de 32 años presentó su denuncia en Los Ángeles, donde habrían ocurrido parte de los graves hechos que expone. La pareja salió durante menos de un año antes de su ruptura en mayo de 2019.

La demanda detalla, entre otras acusaciones, que en una ocasión LaBeouf conducía a toda velocidad en febrero de 2019 cuando se sacó el cinturón y amenazó con estrellar el vehículo si FKA no le profesaba su amor y le decía que lo amaba.

Según recoge The New York Times, ambos regresaban en ese momento de un viaje por el desierto, donde la estrella de la saga Transformers se habría enfurecido con la cantante llegando incluso a mitad de la noche, en una oportunidad, a intentar asfixiarla mientras dormía.

La artista le habría entonces suplicado que la dejara salir del auto. Ante ello, especifica la denuncia, Shia se detuvo en una estación de servicio y, cuando ella sacó su equipaje del baúl, LaBeouf habría comenzado a seguirla y a agredirla, arrojándola contra el auto mientras le gritaba en la cara obligándola a regresar al coche, indica la demanda. FKA también acusa al actor de agredirla con fuerza en distintas partes del cuerpo y en distintas ocasiones hasta provocarle moretones.

La artista declaró en una entrevista que su objetivo al denunciar los hechos de los que habría sido víctima se centra en explicar cómo incluso una figura aclamada por la crítica, "con dinero, un hogar y una sólida red de seguidores, podría verse atrapada" en tal situación.

"Me gustaría poder crear conciencia sobre las tácticas que usan los abusadores para controlarte y despojarte de ti misma", dijo la también bailarina, productora y actriz nacida como Tahliah Debrett Barnett.

LaBeouf respondió a las acusaciones de FKA y de una segunda exnovia que lo acusó de comportamiento abusivo, enviando un email a The New York Times y refiriéndose a su propia conducta personal y sus problemas de adicción.

"No estoy en posición de decirle a nadie cómo les hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodearon durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por los heridos. No hay nada más que pueda decir", reconoció el actor. Y agregó que permanece en tratamiento de rehabilitación. "No me he curado de mi trastorno de estrés postraumático y alcoholismo", escribió, "pero estoy comprometido a hacer lo que tenga que hacer para recuperarme".

La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y dice también que LaBeouf contagió a FKA Twigs, a sabiendas, una enfermedad de transmisión sexual.

Karolyn Pho, estilista y quien también mantuvo un vínculo con el actor, describió experiencias igualmente perturbadoras al mismo medio. Según señaló, en una ocasión Shia la inmovilizó borracho contra una cama y le dio un cabezazo lo suficientemente fuerte como para que sangrara.

LaBeouf tiene una larga historia de comportamientos turbulentos. Ha sido arrestado varias veces por cargos que han sido desestimados, entre ellos diversas agresiones y delitos de alteración del orden público.

