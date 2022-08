Olivia Wilde: el video por el que se pidió la “cancelación” de la actriz y directora por sus polémicos dichos

La polémica alrededor de No te preocupes, cariño, la segunda película como directora de Olivia Wilde, acaba de sumar un nuevo y polémico capítulo. Luego de que la actriz asegurara que había despedido al actor Shia LaBeouf por su “energía combativa” y para proteger a la protagonista del film, Florence Pugh, el intérprete salió a desmentirla brindándole a la publicación Variety mails como prueba de que fue él quien renunció, a pesar de que ella quería mantenerlo involucrado en la película.

LaBeouf se retiró del proyecto, y entonces Wilde contrató a su pareja, el músico Harry Styles. En las últimas horas, la situación emperó cuando se filtró el video que Shia le envió a Variety en el que la directora queda muy mal parada y que se viralizó velozmente. El enojo que provocó fue tal, que en Twitter se pidió la cancelación de la ex de Jason Sudeikis.

she wanted florence to make peace with an abuser you cannot make this up pic.twitter.com/T51dAYcElD — kay (@harrymotif) August 26, 2022

En el clip en cuestión, enviado por Wilde a LaBefouf, se la escucha rogándole que no deje el proyecto y tratando de poco profesional a Pugh (a quien denomina, de forma condescendiente, “la señorita Flo”), contradiciendo así sus primeras declaraciones, en las que se jactaba de lo mucho que la había protegido de las actitudes de Shia.

“Siento que no estoy lista para rendirme con esto, y yo también estoy desolada, y quiero solucionarlo”, empieza diciendo Wilde en el video. “Ya sabes, creo que esto podría ser un llamado de atención para ‘la señorita Flo’, y me gustaría saber si estás abierto a darle una oportunidad a esto conmigo, con nosotros. Si ella se compromete realmente, si pone su mente y su corazón en esto, llegados a este punto y si podés hacer las paces, ¿qué pensás? ¿Hay esperanza? ¿Me lo dirás?”, se escucha claramente decir a la realizadora, en un intento porque LaBeouf no deje el film, independientemente de las presuntas quejas de Florence sobre su malestar.

Florence Pugh y Harry Styles en No te preocupes, cariño Capt

En paralelo, Pugh redujo sus compromisos laborales con la película y, a través de sus voceros, aseguró que “limitará severamente” la prensa vinculada al proyecto, aunque sí asistirá al estreno en el Festival de Venecia, donde No te preocupes, cariño tendrá su premier. En la Argentina se podrá ver el 22 de septiembre en salas comerciales.

“Yo renuncié”: la palabra de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf y Olivia Wilde Collage

En su entrevista a Variety, Wilde se explayó sobre cómo había desafectado al actor de su producción. “Digo esto como alguien que es una gran admiradora de su trabajo: su proceso no fue adecuado a la ética que exijo en mis producciones. Tiene un proceder que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa y yo, no. Creo que crear un ambiente seguro y de confianza es la mejor manera de lograr que las personas hagan su mejor trabajo. En última instancia, mi responsabilidad es con la producción y el elenco para protegerlos”, expresó la cineasta.

Además, aludió a la denuncia por abuso psicológico, emocional y sexual que presentó la cantante y expareja de LaBeaouf, FKA Twigs. “Después de que ocurriese esto, salieron a la luz cosas que me preocuparon mucho en términos de comportamiento. Para nuestra película, lo que realmente necesitábamos era una energía que sirviese como un gran apoyo. Especialmente en una película como esta, sabía que iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada”, señaló. Por último, tuvo unas palabras para el intérprete: “Le deseo salud y evolución, porque creo en la justicia restaurativa”.

Al leer sus declaraciones, Shia salió a desmentir con pruebas. En el texto, LaBeouf cita un mensaje que afirma haber enviado a la directora de la película: “Estoy un poco confundido acerca de los argumentos por los que me despidieron. Vos y yo sabemos las razones de mi salida. Renuncié a tu película porque tus actores y yo no pudimos encontrar tiempo para ensayar”, remarcó. Y agregó: “Nunca me despidieron. No es la verdad, así que pido humildemente, como una persona con miras a hacer las cosas bien, que se corrija el discurso lo mejor que se pueda”.

El conflicto entre Florence Pugh y Olivia Wilde

Olivia Wilde, Florence Pugh, Harry Styles y el film de la polémica

Si bien en las últimas horas se confirmó, a través del comunicado de Florence, que la relación con Wilde nunca fue óptima, los rumores vienen circulando desde hace semanas.

La versiones surgieron cuando Pugh publicitó tímidamente el largometraje en sus redes, algo que no suele hacer con otros proyectos. A esto se sumó su curioso silencio a dos recientes publicaciones que Wilde le dedicó exclusivamente a ella.

Sin embargo, lo que despertó mayores sospechas fue cómo la actriz se negó a brindarle citas a (la ahora infame) entrevista a Wilde de Variety sobre No te preocupes, cariño, aludiendo “compromisos laborales”. De esta forma, su palabra no forma parte de la cobertura que hizo la publicación de la película que protagoniza, pero sí la de Styles.

El origen del enojo de Pugh fue explicado por una usuaria de TikTok, @clairenotdanes, quien es cercana a una persona que trabajó en la producción del film. “El mayor rumor que he escuchado en general, y que supuestamente también provino de los asistentes de producción que trabajaron en el set [es que] que Olivia estaba tan preocupada en pasar tiempo con Harry Styles que eso llevó a Florence a tener que pasar mucho tiempo trabajando y tomando el relevo en la dirección”, reveló.