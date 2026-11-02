La China Ansa aseguró que nadie le dijo qué preguntarle a Maratea y respondió al tuit de Javier Milei

Después de un fin de semana en el centro de la polémica, Josefina “la China” Ansa defendió la pregunta que le había hecho a Santiago Maratea en PH, podemos hablar y aseguró que volvería a formularla. El intercambio, que subió de tono y llevó a Andy Kusnetzoff a interrumpir la grabación, también generó una reacción de Javier Milei, quien habló de una “emboscada” contra el influencer. Este lunes, en A la Barbarossa, la periodista rechazó esa versión: “Nadie me bajó ninguna pregunta, nadie me obligó a preguntar”.

Josefina "China" Ansa y Santiago Maratea mantuvieron un tenso cruce en PH, podemos hablar

“Ay, Chini. Qué momento espantoso, porque no creo que hayas querido hacer nada con mala leche, te conozco”, arrancó Georgina Barbarossa luego de repasar el segmento de PH en su programa de Telefe. “Absolutamente no. Y creo que eso tampoco se pone en duda. Y si se hace es porque te pusiste a leer el debate que se arma en un hilo de Twitter o de redes”, respondió Ansa. “A mí no me afecta el que piensa así, si fue con mala o buena intención”, aclaró.

Cuando le preguntaron qué le pasó el sábado al verse en el programa y si tenía “algo para recriminarse”, fue categórica: “¿Recriminarme algo? No”. Explicó que suele ser muy crítica de su trabajo y que muchas veces se ve y no le gusta, pero que esta vez, como espectadora, no le pareció haber actuado mal. “Yo hice la pregunta que genuinamente me salió en ese momento. Y si vuelve a empezar el programa la volvería a hacer. No la cambiaría. Porque no tuve mala intención, duermo con la conciencia tranquila”, sostuvo.

“Se dijo que la producción te había hecho la pregunta, ¿es así?”, quiso saber entonces Georgina. “No. Nadie me bajó ninguna pregunta, nadie me obligó a preguntar. No hubo una emboscada. La verdad es que tuvo que ver conmigo, fue una pregunta que me nació a mí en ese momento”, explicó.

La conversación también dio lugar a un intercambio con Analía Franchín, quien cuestionó cómo se había informado antes de hablar con Maratea. “Siento que fue irresponsable”, señaló la panelista. Ansa, en cambio, valoró las discusiones que se abrieron a partir de lo ocurrido: “A mí lo que me parece es que la pregunta disparó a que abran múltiples temas satélite, y debates. Y me parece maravilloso lo que está sucediendo”.

Luego respondió al cuestionamiento de su colega. “Vos me decís que yo no fui a la fuente cuando en realidad lo único que hice fue preguntarle a la fuente. Yo discrepo con vos. Le pregunté directo a la fuente qué se diría él a él mismo. Él puede defenderse, agradecerse, criticarse, juzgarse”, argumentó.

Maratea y la China Ansa tras la pelea en PH

“¿Por qué tendría que cambiar de pregunta? ¿En qué momento lo estoy juzgando, incriminando, culpando, malintencionando?”, continuó. Además, aseguró que no había hecho una investigación porque no era el lugar para hacerlo y que, por el vínculo personal que tiene con Maratea, podría haberle planteado lo mismo en un asado, con un trago de por medio.

“No se olviden que él es la fuente. Que me digan que no fui a la fuente es una equivocación”, insistió. También consideró que la incomodidad de ambos había sido parte del intercambio: “Me parece que, que yo lo haya incomodado o le haya tocado una fibra que lo descolocó y que él me haya incomodado a mí corriéndome, preguntándome por la información, son las reglas a las que me expuse en el momento en el que estaba haciendo la pregunta. Para nada me vi perjudicada”.

Respecto de las especulaciones sobre una motivación política o un supuesto pago, aseguró que no le interesaban. “Lo mío terminó cuando hice la pregunta”, afirmó. Consideró que la respuesta de Maratea, intelectualmente, “fue muy elevada”, aunque después el foco cambió y ella terminó siendo la cuestionada. Por último, confirmó que se quebró durante el corte de la grabación y que la repercusión la abrumó. “Me descolocó”, reconoció.

La respuesta al tuit de Javier Milei

Javier Milei salió en defensa del influencer Santiago Maratea tras su tenso cruce con Josefina "China" Ansa en un programa de televisión

El domingo, Javier Milei se sumó a las repercusiones del cruce con dos intervenciones en X. Primero respondió a un usuario que elogiaba la “altura” de Maratea y descalificaba tanto a Ansa como a Kusnetzoff. “No más palabras Sr. Juez”, escribió el presidente.

Un par de horas más tarde, reaccionó a una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundió declaraciones de Marcelo Polino en Radio Mitre. Allí, el periodista aseguró que Ansa había llorado por la situación y que la pregunta al influencer se la había facilitado la producción.

“Gravísimo. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista). Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. CIAO!”, escribió el mandatario.

Josefina "China" Ansa, Javier Milei y Santiago Maratea

Consultada sobre esas palabras, Ansa respondió después de escuchar las opiniones de sus compañeros de mesa. “Les puedo hablar de lo que quieran, pero de esto no tengo nada para decir”, expresó. De todos modos, volvió a rechazar la versión: “Yo no fui parte de ninguna emboscada”.

“Esto no tiene nada que ver con la realidad, porque esto realmente no fue así”, continuó. Y apeló al humor para reforzar su postura: “No fue producido, no me bajaron una pregunta, no me pagaron, no comisioné por esto, no fue una emboscada… y si lo fue, me dejaron afuera”.

“¿Te molesta que el presidente te haya involucrado en esto, de esta manera?”, le preguntó finalmente Georgina. “No, no siento que me haya involucrado a mí. No me pareció personal”, contestó. Según contó, se enteró del mensaje porque su marido se lo mostró mientras comían en su casa. “Mirá quién se sumó”, le dijo. “Me llamó la atención, pero no tuve más nada para decir. Todos son libres de opinar”, cerró.