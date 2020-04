La pregunta de la China Suárez sobre la cuarentena que revolucionó Twitter

La actriz expresó sus preocupaciones sobre la cuarentena obligatoria a través de Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 09:15

La China Suárez expresó sus preocupaciones sobre la extensión de la cuarentena por la pandemia de coronavirus a través de Twittter. La actriz sorprendió a sus seguidores con una pregunta que despertó muchas respuestas en la red social del pajarito: " Si se sabe que el pico es a mediados de julio, ¿por qué van extendiendo de a dos semanas? No lo entiendo ".

El tuit generó más de 2000 respuestas y la actriz respondió algunos mensajes. Una usuario le contó sobre su situación: "Ya no aguanto más, sin laburo, con esta incertidumbre, con pánico y angustia. Son 15 días más y después otros 15, llega un momento que uno dice: '¡basta!' Se necesita trabajar y no me vengan con que el virus, porque el que no tiene plata, no va a tener salud tampoco porque no va a comer". La actriz no dudó en contestarle y le escribió: "A eso voy, en eso pienso. No desde el egoísmo mío de 'querer salir'. Pienso en la gente que necesita trabajar y no puede. Entiendo que nos cuiden".

Otra usuaria opinó: " Creo que es una estrategia psicológica para no generar pánico. Emocionalmente para las personas es más llevadero pensar en dos semanas que en dos o tres meses más". Y la actriz le retrucó: " No lo sé ".

A su vez, el cuestionamiento de la actriz también generó confusión: "¿No era en mayo el pico?", y la China aclaró: "Se corrió para mediados de julio"; al tiempo que un usuario le escribió: "Tengo entendido que el pico es en junio, aunque algunos infectólogos son más optimistas y creen que no vamos a llegar al pico" . Sintética, esta vez la actriz contestó: " Ojalá ".

Luego le siguen una ola de opiniones variadas, enojos, y descargos de muchos usuarios sobre la delicada situación que se vive en el mundo por la pandemia de COVID-19. Pero la actriz se limitó a responder sólo esos tres tuits, mientras los usuarios siguen comentando su pregunta y respondiéndose entre sí algunas inquietudes.