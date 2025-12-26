Zaira Nara habló de la China Suárez y contó cómo es hoy su vínculo con Mauro Icardi: “Aprendí”

Tras cinco meses instalada en Estambul, María Eugenia “la China” Suárez regresó a la Argentina junto a Mauro Icardi para pasar las fiestas. Fieles a su estilo, hicieron un importante despliegue cuando aterrizaron y no dudaron en mostrar toda la intimidad de su llegada en las redes. Ante su presencia en el país, las cámaras fueron a buscar a Zaira Nara, una persona que indirectamente estuvo involucrada en el Wanda Gate aunque siempre dejó en claro su lealtad hacia su hermana mayor, Wanda Nara. La modelo habló sobre el gran vínculo que supo tener con su excuñado y cómo está la relación hoy. Asimismo, fue contundente respecto a qué opina sobre la ex Casi Ángeles.

Icardi y Suárez se instalaron en Buenos Aires y durante la noche del 24 de diciembre fueron anfitriones en “la casa de los sueños” y celebraron junto a sus familiares, amigos y especialmente con sus hijos. Estuvieron Rufina -fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré- Magnolia y Amancio -a quienes tuvo con Benjamín Vicuña- y Francesca e Isabella, las dos hijas de él y Wanda Nara. Mientras eso sucedía en Buenos Aires, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) estaba en José Ignacio, Uruguay, junto a sus hijos mayores, su pareja, sus padres, su hermana y su sobrino.

Suárez e Icardi pasaron Navidad en Buenos Aires junto a todos sus hijos (Foto: Instagram @mauroicardi)

Justamente horas antes, Zaira Nara reflexionó sobre cómo es ser hermana de Wanda Nara. “Una caja de sorpresas porque la verdad que continuamente hay algo”, dijo en diálogo con La mañana con Moria (eltrece). En este sentido, aseguró que es una muy buena y la considera su alma gemela. “Somos muy compañeras. Muchas veces no me importa lo que pasa afuera, simplemente la llamo y si ella está bien o mal yo estoy siempre”, aseguró.

A partir de esto, el cronista le comentó que de su boca nunca salieron comentarios negativos hacia Eugenia Suárez, con quien compartió varios trabajos. A partir de esto, la modelo dio su explicación. “Soy bastante ordenada y me pasa que no me gusta el escándalo, no hice mi carrera a base de escándalos. Cuando me tocaron, por alguna separación, aprendí también de eso”, sostuvo y aseguró que sufre cuando eso sucede y que no le guste que hablen de ella.

Zaira Nara reconoció que nunca habló mal públicamente de Suárez porque no le gusta el escándalo (Foto: Instagram @zaira.nara)

En cuanto a su vínculo con Mauro Icardi, aseguró que siempre fue “excelente”, pero que actualmente es inexistente, debido a todo lo sucedido. Sin embargo, no tendría problema en charlar alguna vez con él: “Todo lo que sea en beneficio de mis sobrinas, de mi lado siempre va a estar el apoyo”. Cabe mencionar que a principios de este año trascendió que Jakob von Plessen, expareja de la modelo, presuntamente seguía en contacto con su excuñado. Versiones indican que él habría ayudado al futbolista a reunirse con Suárez en París allá por 2021 antes de que estallara el escándalo del Wanda Gate.

Zaira Nara reconoció que tuvo un excelente vínculo con Icardi pero que actualmente el mismo es inexistente Instagram

Sin embargo, la modelo evitó hacer comentarios en lo referido a las cuestiones legales entre su hermana y su exmarido: “No me quiero meter. No me interesa involucrarme en esas cosas. Para mí mis sobrinas son la luz de mis hijos, entonces siempre voy a estar para lo que sea que pueda ayudar”.

Por último, le consultaron por el despliegue que hicieron Icardi y Suárez cuando llegaron al país, pero, una vez más y fiel a su estilo, eligió no meterse: “No me interesa hablar de eso, ni como espectadora, porque no dejo de ser Zaira”.