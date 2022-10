La China Suárez y Rusherking actuarán juntos en una serie

escuchar

De la vida real a la ficción. La China Suárez y Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, van a trabajar juntos en una serie. Los artistas serán parte de la segunda temporada de El encargado, que se emite por Star+ y que tiene como protagonista a Guillermo Francella.

La encargada de confirmar esta noticia fue Maite Peñoñori, quien dio la primicia en Instrusos. “ Van a actuar juntos en la segunda temporada de El encargado, una serie de Star+ que todavía no se estrenó (lo hará el 26 de octubre próximo) y que protagoniza Francella, que hace del encargado de un edificio ”, contó la periodista, que aseguró que ambos ya dijeron que sí al proyecto.

“La China tiene contrato con esta plataforma y ya ha hecho otras cosas ahí, como Terapia alternativa. La convocaron para actuar con su novio y es la primera vez que Rusher actúa, más allá de sus videoclips”, agregó. “ Me dijeron que van a haber escenas eróticas ”, sumó como dato picante.

El tráiler de El encargado, la nueva serie de Guillermo Francella

La participación de la pareja en el proyecto se podrá ver en la pantalla recién el próximo año. “Va a ser como El hilo rojo”, acotó Nancy Duré mencionando la película que protagonizó la China junto a Benjamín Vicuña, proyecto en donde los actores se conocieron e iniciaron su romance.

La China y Rusherking vienen de trabajar juntos en el último videoclip de él, el cual está protagonizado por la actriz. Días atrás, la Ciudad se vio empapelada por carteles que leían “Perfecta” al lado de una sonriente foto de la ex Casi Ángeles. Es que la nueva pieza musical del intérprete de “Bandido” está inspirada en su pareja.

En un diálogo en exclusiva con Spotify, la artista aseguró que es su tema preferido, que se lo aprendió el mismo día que lo escuchó y que, si alguna vez lo oye en vivo, seguramente va a llorar.

Rusherking lanzó el videoclip de "Perfecta" protagonizado por la China Suárez Instagram @sangrejaponesa

Enamorados

A finales de mayo, Rusherking habló abiertamente sobre su relación con la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, durante su paso por el programa PH: Podemos hablar. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven, luego de dar un paso al frente cuando pidieron que avancen aquellos que la están pasando bien en el amor. Allí fue cuando se confirmó el romance. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, agregó. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber Cristina Pérez, otra de las invitadas. “Como es conmigo me enamora mucho”, respondió él.

Por su parte, ella tampoco duda a la hora de expresar lo que siente. “Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él”, le contó Suárez a la revista ¡HOLA! hace unos días, al hablar sobre su romance con el cantante. “También me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido”, agregó sobre la diferencia de edad que tienen.

“Hubo dos personas que oficiaron de Celestinos porque me hablaban mucho de él. Una vez nos cruzamos en un boliche, él estaba con un amigo y yo también. Tomi preguntó por mí esa misma noche, yo no lo tenía, pero dije: “Ah, mirá”. Y fue un flechazo”, recordó la actriz sobre el día en que se conocieron. “Al toque blanqueamos, creo que es la primera vez que no hay que esperar. Creo que fue en mayo que subimos la primera foto juntos y listo”.

LA NACION

Temas María Eugenia Suárez