La clase de espiritualidad de Nicole Neumann y Graciela Alfano al Pollo Álvarez

La sorpresa de Pollo Álvarez por la pacífica reacción de una víctima de inseguridad. Qué dijeron Graciela Alfano y Nicole Neumann

Un hecho de inseguridad en zona sur sufrido por un hombre llamado Nicolás, a quien le dispararon y casi lo matan para robarle un celular, fue el disparador de una clase de espiritualidad por parte de Nicole Neumann y Graciela Alfano en Nosotros a la mañana, en eltrece.

El damnificado, que trabaja en terapia holística, habló de Ho? oponopono, de trasmutación y agradecimiento, ante la sorpresa del conductor del programa, Pollo Álvarez. "No entiendo cómo no tenés rabia, casi te matan", dijo. Y Graciela Alfano intentó una respuesta: "Somos muchos los que creemos en esta nueva red planetaria en la que somos nodos, y entendemos que necesitamos unirnos. Eso es transmutación y te felicito porque hiciste una alquimia y transformaste esto en un mensaje para todos".

El Pollo seguía sin entender: "te roban. Casi te matan, deberías estar recontra enojado". Y enseguida Nicole Neumann sumó lo suyo: explicó que el Ho? oponopono es una sanación a través de las palabras "lo siento, perdón, te amo, gracias. Yo lo practico siempre", añadió.

"Ante toda acción hay una reacción, es la tercera ley de Newton. Es física cuántica. Debería estar enojado, claro. Enojarse es una emoción normal. El tema es qué hacemos con eso: no hay que quedarse ahí porque podemos enfermarnos. Fui víctima de abuso y todo lo que tuve en mi vida fue una ira espantosa. Viví con una columna de ira y si no hacía algo con eso, me terminaba comiendo. Y por eso hay que trabajar. Con la aceptación podés ver la realidad y entonces podés tomar responsabilidades", comentó Graciela Alfano.

Todavía sorprendido, Pollo Álvarez agregó: "Tengo algo para aprender". Y Nicole sumó: "Si no podés cambiar el afuera, solo te queda cambiar el adentro". Estas últimas palabras provocaron el aplauso de Alfano, que cerró con un elogioso "excelente".

