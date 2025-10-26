Del compromiso infaltable de Mirtha Legrand a Flor de la V y Graciela Alfano: el voto de los famosos

Desde las 8 de la mañana, la maquinaria eleccionaria se puso en funcionamiento en todo el país en medio de una jornada de sol en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires en la que, por primera vez, se pone en funcionamiento el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Los famosos no están exentos de esta obligación ciudadana y también fueron y son parte de esta especial jornada.

En la previa al día de hoy, las miradas estaban puestas en Wanda Nara, la conductora de Master Chef Celebrity. El jueves había asegurado en su cuenta de Instagram que había sido designada como presidente de mesa en las elecciones legislativas. “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió. Pero, con el paso de las horas todo el revuelo que generó la supuesta presencia de la mediática del otro lado de la mesa de votación era, en verdad, una estrategia de marketing de una publicidad.

La llegada al lugar de votación de Mirtha Legrand Gerardo Viercovich - LA NACION

Lejos de todo eso, desde que se abrieron las mesas de votación famosos de todo tipo fueron y siguen acudiendo a los lugares de votación. “Antes de votar pensemos qué país le queremos dejar a Mirtha Legrand”, es una de las frases preferidas del productor teatral Carlos Rottemberg que vuelve a circular ante cada elección. Esta vez, no fue la excepción. Y aunque por edad no tenga necesidad de emitir su voto, Mirtha Legrand concurrió al encuentro de las urnas. “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!“, llegó a decir ante la consulta de los medios que la esperaban en la escuela Primaria Carlos María Biedma, de Güemes al 4621. “Estoy contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo”, sumó luego esta figura emblemática del espectáculo local. Y sobre el nuevo sistema de votación, contó que ya le habían explicado el nuevo mecanismo. “Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, afirmó la diva.

Mirtha Legrand y el ritual que renueva cada dos años: cumplir con su deber cívico Gerardo Viercovich - LA NACION

Mirtha Legrand deja su firma tras cumplir con su deber cívico Gerardo Viercovich - LA NACION

Florencia de la V y su marido, Pablo Goycochea, en su ingreso al colegio San Martin de Tours Gerardo Viercovich - LA NACION

Flor de la V, a punto de dejar su boleta en la urna Gerardo Viercovich - LA NACION

Sonriente y con un look muy canchero, Graciela Alfano posa para las cámaras antes de emitir su voto Gerardo Viercovich - LA NACION

Campera de cuero, remera rockera, jeans negros,bolso a tono y sus infaltables anteojos de sol, el look elegido por Graciela Alfano para ir a votar en la mañana de domingo Gerardo Viercovich - LA NACION

"El primer voto de mi mesa con gente joven, alegre y copada cumpliendo el deber cívico", apuntó el periodista y conductor Mario Massaccesi en la imagen que subió a sus redes sociales instagram.com/mariomassaccesi1

"El hermoso ejercicio de elegir", escribió en su redes la periodista y conductora Cristina Pérez instagram.com/cris_noticias

Marcela Tinayre en el colegio San Martin de Tours, de Palermo, en el momento de emitir su voto Gerardo Viercovich - LA NACION

Guillermina Valdes optó por un mono blanco para mostrarse ante las cámaras en el momento en que emitía su voto Gerardo Viercovich - LA NACION

Daniel Vila, presidente del Grupo América, en el momento previa a emitir su voto Gerardo Viercovich

Manuel Celasco, el nieto menor de Susana Giménez, también cumplió con su deber cívico Gerardo Viercovich

Lizy Tagliani subió su foto para registrar el momento de su voto en la cuenta del ciclo que conduce en el canal Olga Instagram

La presentadora de televisión y modelo Pamela David emite su voto en las elecciones legislativas Gerardo Viercovich

Dolores Trull, quien en los 90 fue una de las modelos más reconocidas de la Argentina fue una de las personalidades del espectáculo y las pasarelas que asistió a votar hoy Gerardo Viercovich