Del compromiso infaltable de Mirtha Legrand a Flor de la V y Graciela Alfano: el voto de los famosos
Desde el momento en que es habilitaron las mesas, conductores, actores y mediáticos cumplen con el rito ciudadano de emitir su voto
- 2 minutos de lectura'
Desde las 8 de la mañana, la maquinaria eleccionaria se puso en funcionamiento en todo el país en medio de una jornada de sol en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires en la que, por primera vez, se pone en funcionamiento el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Los famosos no están exentos de esta obligación ciudadana y también fueron y son parte de esta especial jornada.
En la previa al día de hoy, las miradas estaban puestas en Wanda Nara, la conductora de Master Chef Celebrity. El jueves había asegurado en su cuenta de Instagram que había sido designada como presidente de mesa en las elecciones legislativas. “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió. Pero, con el paso de las horas todo el revuelo que generó la supuesta presencia de la mediática del otro lado de la mesa de votación era, en verdad, una estrategia de marketing de una publicidad.
Lejos de todo eso, desde que se abrieron las mesas de votación famosos de todo tipo fueron y siguen acudiendo a los lugares de votación. “Antes de votar pensemos qué país le queremos dejar a Mirtha Legrand”, es una de las frases preferidas del productor teatral Carlos Rottemberg que vuelve a circular ante cada elección. Esta vez, no fue la excepción. Y aunque por edad no tenga necesidad de emitir su voto, Mirtha Legrand concurrió al encuentro de las urnas. “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!“, llegó a decir ante la consulta de los medios que la esperaban en la escuela Primaria Carlos María Biedma, de Güemes al 4621. “Estoy contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo”, sumó luego esta figura emblemática del espectáculo local. Y sobre el nuevo sistema de votación, contó que ya le habían explicado el nuevo mecanismo. “Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, afirmó la diva.
Otras noticias de Elecciones 2025
- 1
Las confesiones de Teri Hatcher: “Mi historial sexual está lleno de errores y tengo suerte de estar viva”
- 2
El difícil momento de Nicole Kidman tras su separación: “Quiere que sus hijas superen el dolor de ver a su familia rota”
- 3
Fini Bocchino, la heredera de Andrea Frigerio: su pasión por la actuación, su pasado “hippie” y su máxima obsesión
- 4
La esposa de Danny Masterson, el actor condenado por abuso sexual, tomó una drástica decisión que afecta a la hija de ambos