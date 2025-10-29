Graciela Alfano celebró junto a su familia el primer cumpleaños de su nieta Catalina: “Mi rol de abuela”

El primer cumpleaños de Catalina, la nieta de Graciela Alfano, fue motivo de celebración y encuentro para la familia de la actriz, que compartió en sus redes sociales imágenes del festejo y un emotivo mensaje dedicado a sus seres queridos.

La cumpleañera, hija de Francisco Capozzolo, segundo hijo de la exvedette, fue la gran protagonista de la jornada y en las fotos se la ve disfrutando de su día junto a su abuela y el resto de los integrantes de la familia. La niña lució un vestido rayado, y aparece en distintas imágenes de la celebración, desde los juegos en la hamaca hasta la tradicional foto grupal.

La fiesta tuvo lugar al aire libre, en un jardín decorado para la ocasión, y en las postales se observa a Alfano sosteniendo a su nieta, frente a la torta y en distintas instancias de juego. Junto a un video con distintos recortes del día, la actriz expresó: “Las fotos de familia, un poco fuera de foco, un poco mirando para cualquier lado, pero con mucho, mucho amor”, escribió.

Alfano aprovechó la publicación para hablar de su rol como abuela, una faceta que, según explicó, la llena de alegría. “Nada más hermoso que la palabra ‘abuela’. Sólo los que sabemos el amor que significa nos engrandecemos al oírla”, resaltó.

En el mismo mensaje, la actriz se definió con humor como una abuela “malcriadora, desobediente, exploradora y jovencísima”, destacando la complicidad que mantiene con sus nietas, e hizo referencia a la diferencia de responsabilidades entre padres y abuelos. “Los padres educan, los abuelos malcriamos”, escribió.

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, que celebraron las palabras y las imágenes compartidas por la actriz. Cabe recordar que Alfano suele mostrar en redes distintas postales familiares, así como reflexiones junto a escenas de su vida cotidiana.

Catalina es hija de Francisco Capozzolo, el hijo del medio de Alfano, quien en 2009 sufrió un grave accidente automovilístico que lo mantuvo en estado crítico durante varios días. El joven logró recuperarse y, con el tiempo, formó una familia. Tras este duro momento, el nacimiento de Catalina fue para la actriz un hecho profundamente significativo, que ella misma llegó a definir como “una bendición” para toda la familia.

Francisco es fruto del matrimonio de Alfano con el empresario Enrique Capozzolo, con quien estuvo casada durante once años. La relación llegó a su fin en 1993, aunque el divorcio se concretó formalmente recién en 2007. A raíz de ese vínculo nació también Gonzalo.

Alfano conoció a Enrique Capozzolo poco después de separarse de su primer marido, Andrés Ruskowski, con quien se había casado mientras estudiaba ingeniería, antes de iniciarse en el mundo del espectáculo. Con Ruskowski tuvo a su primer hijo, Nicolás. Durante la década del 70, la actriz comenzó a ganar notoriedad tras obtener varios títulos en concursos de belleza y debutó en el cine con las películas de los Superagentes Tiburón, Delfín y Mojarrita, junto a Ricardo Bauleo, Víctor Bo y Julio De Grazia. Poco después, el director Manuel Antín la convocó para protagonizar La invitación, junto a Rodolfo Bebán, Pepe Soriano y Ulises Dumont. En ese rodaje, en 1981, conoció a Capozzolo, productor de la película, y comenzó entre ellos un romance.

Se casaron en los años 80 primero en Paraguay y luego en Argentina, pero la relación terminó una década después en medio de un conflicto judicial muy comentado. Capozzolo afirmaba que Alfano no quería divorciarse, y finalmente la actriz perdió el juicio por adulterio. “Yo había sido infiel, pero él también y con la abogada que lo representaba”, contó tiempo después. En esa época, Alfano reconoció haber mantenido una relación con su abogado, lo que agravó la situación legal. Décadas más tarde, ambos se reencontraron y retomaron el contacto, pero la reconciliación duró poco. “Con Quique tuve un gran amor. La mejor época fue cuando tuvimos a los chicos”, relató la actriz, quien aseguró que el vínculo volvió a romperse cuando él le confesó que estaba conociendo a otra persona.