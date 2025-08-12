En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano

El lunes por la noche se realizó la avant première de Homo Argentum en Cinépolis Recoleta, el film que tiene a Guillermo Francella como protagonista absoluto en 16 roles diferentes. Rodeado de su familia y con el apoyo de una gran cantidad de colegas, el célebre actor se dejó ver muy contento y de buen humor

Gerardo Viercovich - LA NACION