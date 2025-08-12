En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano

LA NACION

Guillermo Francella vivió una gran noche ayer rodeado de colegas y amigos, en la première de su último film Homo Argentum
Guillermo Francella vivió una gran noche ayer rodeado de colegas, sus hijos y amigos, en la première de su último film Homo ArgentumGerardo Viercovich - LA NACION
El lunes por la noche se realizó la avant première de Homo Argentum en Cinépolis Recoleta, el film que tiene a Guillermo Francella como protagonista absoluto en 16 roles diferentes. Rodeado de su familia y con el apoyo de una gran cantidad de colegas, el célebre actor se dejó ver muy contento y de buen humor
Nicolás y Yoyi, los hijos de Francella, se mostraron incodicionales con su padre
Graciela Alfano disfrutó del film y aprovechó la oportunidad para posar junto a Guillermo Francella, la gran figura de la velada. La actriz optó por la combinación de animal print y negro y charló muy animada con el resto de los invitados
Mientras los rumores de un romance con Rocío Robles crecen, Adrián Suar decidió ir solo al estreno de Homo Argentum. El actor y gerente de programación de eltrece felicitó a Francella y al resto del equipo que formó parte del film
Benjamín Vicuña y Anita Espasandin lucieron muy glamorosos y engamados con un look combinado en blanco y negro que logró captar la atención de todos
Gustavo Bermúdez, quien reemplazó a Mike Amigorena en La cena de los tontos, muy canchero en jeans y campera de cuero
El actor Martín Slipak, en negro y mostaza
Quienes se destacaron por su humor, sus risas y los llamativos tonos de sus respectivos outfits fueron Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann
Migue Granados dejó el streaming por un rato y se acercó hasta el cine para ver el nuevo film de Francella. De paso, se llevó una foto con el actor
El eterno galán de la televisión no fue solo al cine: junto a él estuvo la modelo y actriz Verónica Varano, con quien comparte la vida desde hace cinco años
El equipo de la obra La cena de los tontos a pleno: Marcos Carnevale, Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Martín Bossi y Esteban Prol
Laurita Fernández lució un vestido blanco que acompañó con medias negras y mocasines
Mientras continúa con el éxito de La sirenita, José María Listorti se hizo un tiempo para acudir a la avant première de Homo Argentum con su mujer, Mónica González
Cumelén Sanz y Agustín Sullivan -o Zulemita y Carlitos Jr. en la serie Menem- aparecieron juntos en el gran estreno del último film de Francella
La actriz y cantante Clara Alonso eligió un look que dejó al descubierto su panza de embarazada
Andrea Frigerio y un combo que no falla: vestido negro, botas de caña alta y tapado a tono
Guillermo Francella entre Mariano Cohn y Gastón Duprat. Con Homo Argentum, la exitosa dupla de directores llevó adelante una idea que surgió del propio actor. El largometraje tiene su estreno programado para este jueves y se exhibirá exclusivamente en salas de cine de todo el país
Flavia Palmiero se mostró radiante junto a su pareja, el productor de cine Luis Scalella
Siempre elegante, el actor Arturo Puig sonrió para los flashes
Julieta Nahir Calvo también se sumó a la tendencia blanco y negro: llevó un vestido camisero estampado que lookeó con un cinturón y combinó con botas negras
Por la alfombra roja de Homo Argentum también desfilaron figuras de la política: una de ellas fue Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico del gobierno de CABA
La actriz Viviana Puerta y el productor Carlos Mentasti, con detalles casuales y rockeros
La actriz Eva de Dominici, de paso por Buenos Aires, se sumó a première del film, en donde realizó una participación
El actor Gabriel Corrado, quien hoy disfruta de su rol como conductor, se dejó ver muy contento junto a su esposa, Constanza Feraud
El multifacético Agustín Rada Aristarán, quien hoy se luce al frente de la obra teatral Chanta, hizo un paréntesis entre sus compromisos y fue a ver el film de Francella
El actor Eduardo Blanco no quiso perderse el gran estreno del nuevo film de Guillermo Francella y apareció acompañado por su hijo
Vanesa González, quien se luce en el teatro en Coherencia -el film que Gonzalo Heredia adaptó y que se puede ver en el Multiteatro- brilló con un traje sastrero blanco
