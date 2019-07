La confesión de un amiga de Alicia Muñiz: "Se iba a casar con otro hombre"

Alicia Muñiz y Carlos Monzón

1 de julio de 2019 • 14:29

Más de treinta años después de que Carlos Monzón asesinara a Alicia Muñiz en Mar del Plata, su amiga Sandra De Bara recordó detalles de la violenta relación que unía al boxeador con la modelo uruguaya. "Mi mamá era su guía espiritual. Alicia la había ido a buscar porque necesitaba ayuda. La noche anterior a verla había sido golpeada por Carlos, que había bebido. Llegó con todo el brazo moretoneado", contó De Bara y aseguró que conocía a la exmodelo desde el 1985.

Después de que Monzón, la serie (Space) reavivara el horror de aquel histórico femicidio de 1988, Jorge Rial invitó a Sandra De Bara a Intrusos para consultarla sobre las últimas horas de la exmodelo, que cuando fue asesinada ya estaba separada del boxeador, pero tenían un hijo en común, Maxi. "Alicia iba a volver a desfilar. Se había hecho una lipo. Mientras estaba con él no había podido remontar su carrera. Cuando la mató ya lo había dejado. Es más, ella quería empezar otra relación. Se iba a casar con otro hombre, que además la iba a ayudar en la cuestión judicial", apuntó Sandra, pero evitó dar el nombre de ese hombre sin su autorización.

En relación a Maxi, testigo del horror entre su padre y su madre, Sandra aseguró: "El nene le tenía miedo al padre. Se escondía cuando se ponía violento. El trauma que tiene Maxi. No me gustaría estar en sus zapatos. Perdió a su padre y a su madre. Alicia no dejaba que Carlos se drogara delante de Maxi". Y además contó que la noche del asesinato, ella fue a buscarlo a Mar del Plata, porque necesitaba el permiso firmado con la autorización para llevárselo a Uruguay. Agregó que Alicia quería mandar a su mamá a buscarlo, pero que Carlos le exigió que fuera ella.