La confesión de Susana Giménez sobre su regreso al teatro en Punta del Este y la cena con amigos para celebrar las primeras funciones

La semana pasada, Susana Giménez volvió al teatro con su obra Piel de Judas. Feliz por el éxito del reestreno en Uruguay, la conductora contó cómo está viviendo este regreso a las tablas, qué hace para mantener su figura y cuáles son sus planes para el resto del año.

“Es un año para reirse este. Necesitamos relajar y reírnos después de la pandemia, de todo lo que pasó. La gente lo disfruta muchísimo. Hay pocas comedias que sean tan graciosas y eso que es una comedia francesa de hace bastantes años, pero es para siempre”, comentó Susana Giménez en una nota con A la Barbarossa (Telefe) sobre esta pieza que en su momento hizo Ana María Campoy.

Susana Giménez, a la salida del teatro p.kreimbuhl 098557512 - The Grosby Group

Tras confesar que en un primer momento rechazó la propuesta de Gustavo Yankelevich, la diva de los teléfonos explicó los motivos: “Le dije que no porque no quería hacer teatro. El teatro es divino, te da todas las satisfacciones porque tenés a la gente ahí pero es muy sacrificado, es duro. Todos los días me voy empapada, con los pelos mojados, la cara sin maquillaje: Acá encima hace un calor con la calefacción... Pero estoy feliz por cómo reaccionan y se divierten”, señaló Susana.

Con un vestuario despampanante, Susana luce noche tras noche una gran figura. “Como una vez por día, a la noche nada más. Tomo el desayuno (te, pasta frola), a la tarde un yogur y después ceno, porque bajé 7 kilos con el Covid y no los quiero subir”, admitió.

Susana Giménez conversa con Darío Turovelzky, máxima autoridad de Telefe The Grosby Group

Respecto a la tele, la conductora contó cómo fue grabar Susana invitada de honor con Sebastián Yatra, especial que se verá esta noche por la pantalla de Telefe. “Fue divino y a él le va como los dioses. Yo lo conocía mucho de cuando salía con Tini porque ese año ella estaba como jurado en el programa y lo traía, es amoroso. Es un chico divino”, confesó.

Susana Giménez posa en St. Tropez, el restaurante de Punta del Este en el que disfrutó de una cena con amigos p.kreimbuhl 098557512 - The Grosby Group

Por último, la actriz y conductora reveló sus planes para la próxima mitad del año. El próximo domingo viaja a México por una semana y después hará una escala en Buenos Aires antes de regresar a Punta del Este para continuar con las funciones de la obra. “Al Mundial quiero ir, aunque estoy pensando cuántas horas de vuelo son, porque ya hice eso con Dubai y China y con Marley juramos que no volvíamos más porque era lejísimo. Pero bueno, el Mundial es el Mundial”, concluyó fiel a su estilo.