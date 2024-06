Susana Giménez y Anto Roccuzzo compartieron palco en el encuentro de la selección argentina y los fanáticos estallaron

Escuchar

La selección argentina venció por 2-0 a Perú por la última fecha de la etapa clasificatoria de la Copa América. Con dos tantos de Lautaro Martínez, el combinado nacional logró puntaje perfecto en su grupo y aguardará la definición de otra zona para saber si jugará contra Ecuador o México en cuartos de final.

Con un ritmo de juego bien aceitado, la selección argentina no extrañó a Lionel Messi en el campo de juego. Sin su máxima referencia, que descansó en este partido para llegar en óptimas condiciones al siguiente partido, los hinchas se conformaron con ganarle a Perú.

Argentina v Peru. Copa America 2024. 29-06-24 LA NACION/Anibal Greco

A pesar de que Messi no estuvo desde el arranque e integró el banco de suplentes, su esposa, Antonela Roccuzzo, se hizo presente en el Hard Rock Stadium para alentar a la selección. Ubicada en un palco preferencial, la empresaria y su familia alentaron a la Scaloneta y, como no podía ser de otra forma, subió a su cuenta de Instagram una imagen de su hijo Ciro, el más pequeño de los tres, con la camiseta de su padre mirando el partido.

En una zona del estadio reservada para celebridades, Roccuzzo no estuvo sola. En otro video que circuló en la cuenta de X @chicodelasmillas, se vio como también Susana Giménez dio el presente y saludó al resto de los hinchas ubicados en palcos contiguos a donde ella estuvo ubicada.

Sin evadir el contacto visual, Susana empezó a caminar por la pasarela del palco y saludó al resto de los hinchas que estaban ubicados a sus costados. Vestida con una camisa celeste y un pantalón largo de color blanco, la diva se retiró contenta del estadio tras la victoria de la selección argentina. Atrás de ella, Antonela, con la remera del equipo y una mini cartera de color rosa, también siguió los pasos de la conductora de televisión, aunque se negó a esbozar una sonrisa ante las cámaras.

Susana Giménez contó la insólita manera en la que se hizo amiga de Lionel Messi

En la previa del encuentro entre Argentina y Perú, Susana Giménez conoció en profundidad el Hard Rock Stadium y dialogó con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, quienes relataron y comentaron por Telefe la victoria del conjunto nacional por 2-0.

En un breve contacto con los periodistas, la reconocida presentadora televisiva contó cómo fue el momento en el que se sacó una foto con Lionel Messi y el nexo que estableció Celia, la mamá del futbolista.

“Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos, en el fondo, y él estaba con sus amigos, con (Guillermo) Coppola, en otra mesa. Y no sé quién viene si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. ¡¿Qué?! ¡¿Messi?! Yo me quiero sacar una foto con Messi”, expresó Susana al rememorar la previa a la foto tan deseada.

Por último, Susana explicó cómo fue el encuentro con el capitán de la selección argentina: “Llego y ya me emociono, y le digo: ‘Hola, Messi. Qué placer’. Y me dijo ‘la foto es para mi mamá, porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa, en una foto’”.

