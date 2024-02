escuchar

Es indudable que el romance entre Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los más seguidos por el público de todo el mundo. La galardonada cantante y el jugador de fútbol americano protagonizan uno de los noviazgos más importantes de los últimos años, y cada paso que ambos dan, o cada palabra que pronuncian, rápidamente se viraliza y llama la atención de sus fans. Y en una reciente entrevista, Kelce se refirió a su relación sentimental y cómo se vincula frente a su actividad como deportista profesional.

Travis Kelce llegó, con un moderno look brillante Instagram @NFL

Uno de los fenómenos más llamativos de los últimos meses, tiene que ver con el notable incremento de aficionadas mujeres que comenzaron a asistir a los partidos de los Kansas City Chiefs, el equipo de Kelce. Y sobre eso, él reflexionó: “Estoy muy al tanto de eso. Y obviamente tiene que ver principalmente con que Taylor ahora forma parte de mi vida , y la tenemos que integrar al reinado de los Chiefs”.

Y en esa misma nota, el deportista agregó: “Y desde luego que eso vino acompañado de un séquito enorme de personas que aman apoyarla a ella, y aman apoyarla en todo lo que ella significa”.

Más adelante, y sin desviar a atención con respecto a todo lo que implica en su vida el noviazgo con la cantante de “Shake It Off”, Kelce concluyó: “Lo más importante para mí, es que la gente jamás piense en que no estoy concentrado en el juego, en que no piensen que no estoy focalizado en algo más que dar lo mejor de mí en el fútbol y que no tengo toda mi atención y mi energía puesta en el mayor juego de nuestras vidas”.

El festejo en el Super Bowl

Taylor Swift y su beso viralizado con Travis Kelce Brynn Anderson - AP

Hace muy pocos días, el equipo de Kelce se consagró en el Super Bowl, y como era de esperar, la atención estuvo centrada en el momento en el que Taylor entró al campo de juego para celebrar con su pareja. Aunque las fotos del primer beso del triunfo ya eran públicas, recientemente la NFL reveló en un video las palabras exactas que la pareja intercambió luego de ese beso que se hizo viral.

El destacado jugador le expresó a su novia: “Gracias por venir, nena”, mientras ambos se fundían en un cálido abrazo. “No puedo creerlo”, respondió en ese instante la artista. A pesar de su expresión de sorpresa, él no paraba de agradecerle por haber realizado un vuelo de muchas horas. “Gracias por tu apoyo”.

La feliz pareja AP/Julio Cortez, Archivo

Swift, la Persona del Año 2023, según Time, compartió su sorpresa tras el triunfo de los Chiefs, debido a que los últimos segundos del partido fueron de los más cardíacos de la historia de la NFL. “¿Cómo lograste eso?”, le preguntó. En tanto que él continuó su breve discurso: “Gracias por venir. Gracias por atravesar por mundo para venir. Eres la mejor, absolutamente la mejor”, susurró Kelce a la compositora. “Estuvo increíble”, cerró ella, mientras él no le quitaba la mirada.

Travis Kelce, de 34 años, es considerado uno de los mejores jugadores de su posición, ala cerrada (tight end), en la historia de la National Football League (NFL). Así, se trató del tercer triunfo del deportista en el Super Bowl, luego de sus victorias en la temporada 2019/2020, también contra San Francisco 49ers, y en la 2022/2023, al vencer a Philadelphia Eagles.

Taylor Swift recibe el premio a mejor álbum pop vocal por "Midnights" en la 66a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Con respecto a la carrera de Swift, el próximo 19 de abril ella lanzará su undécimo álbum de estudio, bajo el nombre de The Tortured poets departament. Así lo confirmó sobre el escenario de los Grammy, cuando ganó el Mejor disco pop por Midnights y recibió la ovación del público y de sus fanáticos. “Quiero dar las gracias a los miembros de la Academia de la Grabación por votar de esta manera”, expresó la artista.

Y apuntó: “Sé que la forma en la que votó la Academia es un reflejo directo de la pasión de los fans. Así que quiero dar las gracias a los fans, contándoles un secreto que les estuve ocultando durante los dos últimos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril”.

