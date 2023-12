escuchar

La muerte de Matthew Perry sigue conmoviendo a sus fanáticos, pero más aún a sus amigos cercanos. Jennifer Aniston es una de las personas a la que más duro le pegó la partida de la estrella de Friends y ahora, por primera vez, se anima a hablar del tema de forma pública.

Durante una entrevista con la revista Variety, la actriz aseguró que su amigo y compañero de elenco estaba “feliz” y “sano” en los días anteriores a su deceso. “ Había dejado de fumar, se estaba poniendo en forma. Era feliz, eso es todo lo que sé ”, dijo con los ojos llenos de lágrimas en una charla que brindó junto a su compañera de reparto en Morning Show, Reese Witherspoon, quien la agarraba fuerte de la mano mientras hablaba.

“ Esa mañana estuve literalmente mandándome mensajes con él, divertido Matty. No le dolía nada, no estaba luchando, estaba feliz ”, confesó la estrella, quien también subrayó que su querido amigo no había recaído en las adicciones, a pesar de lo que algunos podrían creer luego de su lucha de años contra la adicción a las drogas y al alcohol.

Aniston quiso dejar bien en claro que Perry estaba en un gran momento. “ Quiero que la gente sepa que estaba muy sano y recuperándose. Estaba en una búsqueda. Trabajaba muy duro ”.

“ Realmente le tocó un hueso duro de roer. Lo extraño mucho, todos lo extrañamos mucho. Nos hacía reír un montón ”, aseguró la estrella de Murder Mistery, quien también elogió a su colega por darle vida al personaje de Chandler Bing. “ Su forma de hablar creó un mundo totalmente diferente ”, le dijo a la publicación. “ En cierto modo, nos dejamos llevar por él. Simplemente añadió algo a nuestra alegría ”.

Posteo de Jennifer Aniston en Instagram Instagram

Perry murió el pasado 28 de octubre a los 54 años. Unos días después de su repentina y sorpresiva partida, Aniston se volcó a sus redes sociales para despedirlo con un emotivo mensaje. “En las últimas dos semanas, he estado leyendo nuestros mensajes, saltando de uno a otro. He reído, he llorado y he vuelto a reír. Los guardaré por siempre”, destacó primero la actriz. Luego hizo mención a uno en especial: “Un día encontré un mensaje de texto que [Perry] me envió de la nada. Lo dice todo”, resaltó sobre las palabras de su excompañero.

“Hacerte reír me alegró el día. Hizo mi día”, dice el texto que el actor le había enviado a Aniston, acompañado por una foto en blanco y negro de los dos riéndose mientras leían un guion. Como respuesta, la actriz contestó a su querido amigo: “La primera entre miles de veces”.

“Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor”, expresó la estrella en parte de su dedicatoria en Instagram. “Hablo con vos todos los días. Descansá, hermanito. Siempre me alegraste el día”, agregó.

Sobre Perry y su rol dentro del grupo de protagonistas de Friends, Aniston también exclamó: “Él era una parte de nuestro ADN. Siempre estábamos los seis. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. A Matty le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la risa [de los otros] pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso. Nos hizo reír a todos. Mucho”.

Unos días después, volvió a sus redes sociales para hacerle un especial pedido a sus fans. “Para #GivingTuesday, únete a mí y a la familia de Matty en el apoyo a su fundación, que está trabajando para ayudar a quienes sufren con la adicción”, escribió la estrella de Hollywood, de 54 años, en una historia de Instagram. “El hubiera estado agradecido por el amor”, agregó junto con un emoji de cara sonriente rodeado de corazones.

LA NACION