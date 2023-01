La contundente respuesta de Federico Bal a quienes lo criticaron por regalar entradas para Kinky Boots

escuchar

Estalló la guerra de elencos en Villa Carlos Paz y Federico Bal, uno de los protagonistas de la primera batalla de la temporada cordobesa, salió a responderle a quienes apuntaron en su contra con vehemencia, pero también con mucho humor. “Me sale la leona de adentro”, exclamó en un móvil en vivo con Intrusos en el espectáculo, en clara referencia a Carmen Barbieri, su mamá, conocida por defender con uñas y dientes tanto sus posturas como a los suyos en cada escándalo mediático.

Todo comenzó cuando el actor decidió, en conjunto con la producción de Kinky Boots, el musical que lo tiene como figura, salir a repartir entradas caracterizado como Lola, su personaje, a bordo de una limusina por la peatonal de la ciudad. Bal regaló alrededor de 20 tickets y en su recorrido pasó por la puerta de varios teatros, donde se desarrollan otros espectáculos que compiten con el suyo y que tenían sus boleterías abiertas.

“Creo que si no pasa eso no estás en Carlos Paz”, fue lo primero que dijo Bal sobre la polémica que generó su accionar. “Creo que es necesario, es lindo”, agregó el actor y confirmó que la idea fue de Miguel Pardo. “Me parece algo hermoso poder conectarme un poco con la peatonal, con el Cucú. Es chiquito Carlos Paz, en el sentido de dónde está toda la gente”, argumentó de inmediato.

Cuando le preguntaron si pasó por la puerta del teatro donde está Fátima Flórez, el hijo de Santiago Bal respondió contundente: “Yo no me metí en la boletería de nadie”, aseguró. “En Carlos Paz está todo muy cerca de todo. No es que me puse en la puerta de otro teatro a decir: ´No vengan a ver a Omar y a su revista, no vengan a ver a Fátima o a Pedro, vengan a ver a Kinky Boots´”, se defendió.

En ese momento, Karina Iavícoli intervino para acotar que a Bal sus colegas le tienen bronca. “Ese es un problema de ellos”, respondió el actor. También aprovechó para explicar que entiende que todos están haciendo un gran trabajo esta temporada “para que la gente vaya al teatro, porque está todo muy difícil y, al fin y al cabo, es un negocio”.

Federico Bal fue fuertemente criticado por sus colegas por regalar entradas en el centro de Carlos Paz

El enojo de sus colegas

“No estaban tirando entradas al aire para que la gente vaya. Repartieron 15, 20 entradas. Es una manera de hacer publicidad”, explicó Omar Suárez consultado por la cronista de Intrusos. “Son movidas de marketing y para mí está muy bien que se hagan. La gente es la que elige”, concluyó.

María Fernanda Callejón fue otra de las que dio su opinión al respecto. “Cada uno pelea y defiende la boletería como puede y como quiere. Estamos en momentos muy difíciles, donde la industria del teatro está golpeada como cualquier otra industria”, fue lo primero que analizó la actriz. Consultada por la actitud de Bal, Callejón dejó escapar una expresión. “Upalalá”, disparó, y señaló que Kinky Boots no necesita hacer una cosa así.

Con más de 12 temporadas en Carlos Paz en su haber, Matías Alé se mostró del lado de Bal. “Cada uno va promocionando de la forma que quiere, obviamente sin ofender y sin lastimar a la boletería de al lado. Cada uno con una buena estrategia de venta, de marketing”, aseveró. “Igual tengo entendido que a todos les está yendo muy bien”, completó. Por último, Majo Martino se mostró indignada con Bal. “Escuchame, ¿cómo van a empezar a regalar entradas en la puerta de tu boletería? Porque si la gente está sacando y le regalan una entrada, no la compran”, aseguró la periodista.

Un objetivo en común

Luego de escuchar las palabras de sus colegas, Bal explicó que, si bien todos tienen distintas opiniones, el objetivo es el mismo: que la gente vaya al teatro. “El teatro está siendo hoy un negocio para pocos. Esto es así”, explicó y analizó que evaluar distintas formas de atraer público no reviste ningún tipo de conflicto ni va en contra de un tercero. “No me parece poco ético regalar 20 entradas a la gente que no tiene la posibilidad de pagarlas”, dijo, sin vueltas, y concluyó: “No me parece que el negocio se rompa ni moleste a los demás”, destacó. “No hay que mezclar la ética con regalar entradas”.

ESP-Federico Bal

Luego, Bal explicó que entiende el enojo del resto de los artistas porque fue “montado y hermoso”, a regalar entradas a la peatonal, pero que, sin embargo, todos tienen la posibilidad de hacer lo mismo que hizo él. “Lola va a seguir regalando entradas”, destacó y entre risas explicó que él también habla en tercera persona y que su personaje de la obra va a seguir haciendo lo que quiera en relación a las acciones de prensa que sean necesarias.

Tras destacar la gran oferta teatral y explicar que la idea de regalar entradas fue “conectar con la gente” y no generar un escándalo mediático, Bal le restó importancia a las críticas que recibió. “Me parece hermoso”, le respondió a Guido Zafora cuando le preguntó qué le generaba el revuelo que causó. “Me parece que es el folklore necesario para una temporada que encima me tiene con tacos, peluca y más irónica y Carmen Barbieri que nunca. Apunten acá que sale mi madre, sale la leona de adentro”, cerró.

