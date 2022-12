Fede Bal mostró las impactantes cicatrices que le quedaron en el brazo tras el accidente en un parapente

escuchar

Federico Bal mostró en televisión las cicatrices que le quedaron en el brazo tras el fuerte accidente que sufrió hace 8 meses en Brasil, mientras realizaba un vuelo en parapente. “Estoy todo tajeado”, expresó en una entrevista mientras señalaba esa parte del cuerpo.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dialogó con el programa Implacables (el nueve), en virtud de que está a punto de debutar en el teatro en un papel principal en la comedia musical Kinky Boots. Allí, el exparticipante de MasterChef Celebrity va a interpretar a Lola, una carismática drag queen que ayudará al coprotagonista de la obra a salir de una lastimosa situación económica.

Fede Bal mostró las heridas de su brazo tras su accidente en Brasil.- Fuente: Ciudad Magazine

Tras narrar que se encontraba muy feliz de realizar ese trascendente papel, que fue interpretado por Martín Bossi, Bal aseguró que estaba en un momento de su vida de mucha alegría. “Te lo merecés”, le dijo la cronista del ciclo y añadió: “Con la enfermedad que superaste, con el brazo...”.

La periodista hizo referencia al cáncer de colon que atravesó el actor en 2021 y con lo del brazo hizo alusión al accidente que tuvo en Brasil, en abril de este año, mientras grababa para el programa Resto del mundo (eltrece) una excursión en parapente y tuvo una terrible caída.

Fede Bal dijo que en el brazo tiene placas y tornillos, pero que ya está bien captura el nueve

Ante el comentario de la cronista, Bal elevó el antebrazo, lo exhibió a cámara y manifestó: “Mirá, estoy todo tajeado”. En efecto, las cicatrices podían verse sobre la piel, pese a que la zona está cubierta de numerosos tatuajes. “¿Duele?”, preguntó la periodista. “No, ya no, pero tengo varias placas, tornillos... me abrí todo este brazo, señora no se asuste, estoy bien”, respondió.

El actor tuvo un accidente a finales de abril, cuando practicaba parapente en la isla brasileña de Paraty, mientras grababa imágenes para el programa Resto del mundo. Aparentemente, el motor del vehículo volador le cayó sobre el brazo. El resultado fue una fractura expuesta, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. “Me subí, y salió mal. Puede salir mal”, expresó en ese momento para llevar tranquilidad a sus familiares y amigos.

La primera foto de Fede Bal tras accidentarse en Brasil twitter @balfederico

“Me subí, y salió mal. Puede salir mal”, ex

El accidente contado en primera persona

El accidente de Fede fue transmitido en Resto del mundo, en donde el propio protagonista relató el minuto a minuto a través de una voz en off. “Me di cuenta de que esto no iba a terminar bien. Por el viento, la vela se puso de costado y todo se puso al revés. Todo paso muy rápido y ahí en el medio del caos me di cuenta de que algo me había roto. El destino se había manifestado”, indicó mientras pasaban por la pantalla las imágenes del momento.

Fede Bal compartió las primeras fotos tras su alta (Foto: Instagram/@balfederico)

En esa misma línea, continuó: “Lo que paso después fue otro viaje. Yo me vi el hueso de mi antebrazo fuera del cuerpo mientras perdía muchísima sangre y me llevaban al hospital”.

LA NACION