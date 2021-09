La crisis matrimonial de Edith Hermida: “Ojalá que podamos volver a estar en sintonía para apostar otra vez por esta familia”

Está en un gran momento profesional, pero en su vida personal atraviesa una crisis matrimonial que espera superar. En diálogo con LA NACION, Edith Hermida da algunos detalles de esos momentos que la tienen a maltraer desde hace un tiempo largo y que se contraponen con su buena labor en Radio Disney, El Nueve, Canal 26 y hasta en teatro infantil. “Esa diferencia también incidió en la pareja, porque yo estoy en un momento muy especial y Roberto también, pero opuesto. Y eso nos separó bastante, además de la pandemia”, confiesa.

-No estaban acostumbrados a verse las caras todo el día, todos los días.

-¡Claro! Fue más tiempo de quedarnos en casa, aunque hace quince días volví a trabajar en forma presencial en Radio Disney, donde estoy desde hace veinte años. Estuvo bueno hacerlo en vivo pero desde el living de mi casa. Y los fines de semana no nos quedaba otra que estar en casa, porque no había opciones. Hace 14 años que estamos juntos pero nunca convivimos 24/7 y la complicación de la pandemia perjudicó a muchas parejas.

-Dijiste que tu marido, Roberto Fernández, está en un momento especial, ¿por qué?

-Él es contador, tenía una empresa en la que trabajó toda su vida y antes de la pandemia tuvo que desprenderse de esa empresa que fue parte de su vida y fue doloroso. La empresa la vendió hace un año y el proceso que Roberto vivía era diferente al mío y eso nos alejó. Él estaba desprendiéndose de algo que tuvo toda su vida y tratando de reinventarse y yo estaba en otro momento. Roberto tiene trabajo hoy, aunque con menos responsabilidades y es lo que necesitaba. Por suerte, ya está saliendo de esa angustia.

-Trabajás mañana, tarde y noche, ¿él te apoya?

-Sí. Estoy en Radio Disney de 9.30 a 13 desde hace veinte años y me encanta acompañar la onda de la radio, me siento cómoda. Después hago Está en tus manos todas las tardes y Bendita a la noche. Los sábados estoy en Canal 26 y además trabajo con Panam desde hace diez años, haciendo a la bruja. El fin de semana pasado empezamos una gira en Rosario. Van a ser seis funciones. Las próximas van a ser en Tigre y en Morón. Voy con mi hija Amparo, que baila en el show; lo pasamos bárbaro. Es casi un trabajo hobbie pero lleva ensayos y tiempos, porque Laura es re exigente.

-¿Roberto te reprocha algo?

-En general no. Siempre trabajé mucho, me da felicidad porque me gusta lo que hago y soy parte de una generación a la que le cuesta decir que no a un trabajo. No hago nada por obligación. La crisis se supo recién ahora pero hace rato que estamos así y el año pasado ir a Bendita me salvó, porque era un desahogo. Ahora estamos mejor pero había días en los que volvía a casa y me decía: ‘por qué no me habré quedado en el canal’, porque venia con mucha energía y en casa no había esa misma onda.

-¿Hoy como están?

-Él está un poco mejor. Nos queremos, nos admiramos y siempre nos acompañamos. Las últimas vacaciones las hice con amigas, con mis hijas Paloma (24) y Amparo (11), con mis hermanas, mis sobrinos, y a la gente le parece raro y preguntan por qué no voy con mi marido. Esos respiros hicieron que mejore un poquito la relación. Hay amor, somos familia y decidimos seguir apostando. El tiempo dirá a dónde vamos. Tengo esperanzas de que se pueda reacomodar. Soy una persona muy positiva, en general, pero a veces la positividad se te va. Hay que transitar el día a día y llevar adelante los procesos de cada uno. Por ahí uno crece de una manera y otro de otra, y hay que ver si decidís reconfirmar esos votos que hiciste cuando armaste esa familia. Nosotros nos queremos, es un papá genial y vuelvo a elegirlo. Ojalá que podamos volver a estar en sintonía para apostar otra vez por esta familia. El tiempo dirá.