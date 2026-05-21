La tortuosa experiencia de Michelle Pfeiffer en el set de su nueva serie: “No había baño, aire acondicionado, comida, ni agua potable”

Las ficciones de Taylor Sheridan construyeron buena parte de su prestigio alrededor de una idea muy clara: el western contemporáneo como experiencia extrema. Paisajes imponentes, climas hostiles, hombres y mujeres enfrentados a territorios salvajes y una épica atravesada por el sacrificio físico. Pero, según reveló recientemente Michelle Pfeiffer, esa lógica parece extenderse también detrás de cámara.

La actriz contó en el podcast In Conversation que el rodaje de The Madison, la nueva serie creada por Sheridan para Paramount+, estuvo marcado por condiciones bastante precarias. “Todo fue un poco apresurado para todos, así que no se habían preparado ciertas comodidades”, explicó. Y luego enumeró una serie de carencias difíciles de imaginar en una gran producción televisiva: “No había baño, ni siquiera la letrina era real. No había aire acondicionado, no había agua corriente, no había nada. Pero es increíblemente hermoso”.

The Madison, protagonizada por Pfeiffer junto a Kurt Russell, Beau Garrett, Patrick J. Adams, Elle Chapman, Amiah Miller, Alaina Pollack y Ben Schnetzer, sigue la historia de una familia neoyorquina que se muda a la zona rural de Montana después de una tragedia familiar. Y, por lo visto, el elenco también tuvo que adaptarse a las incomodidades del entorno real.

Danielle Vasinova, Kevin Zegers, Elle Chapman, Matthew Fox, Michelle Pfeiffer, Patrick J. Adams, Kurt Russell, Ben Schnetzer, Amiah Miller, Alaina Pollack, Beau Garrett y Rebecca Spenc en el estreno de la serie Evan Agostini - Invision

Pfeiffer describió una dinámica de rodaje bastante lejos de los estándares habituales de Hollywood. Como la producción filmaba en 360 grados, no podían ubicarse tráilers cerca de las escenas. El resultado era una jornada sin espacios de descanso, sin baños cercanos y prácticamente sin refugio frente a las condiciones climáticas. “No había ningún sitio donde sentarnos. No había baños cerca. No había comida”, recordó la actriz. En invierno, explicó, el problema era el frío extremo. En verano, el sol. “Todos pensábamos en lo mismo: en invierno, ‘¿Podríamos tener un calefactor?’. Y en verano: ‘¿Podría tener un paraguas porque el sol pega muy fuerte?’”.

Michelle Pfeiffer en una escena de The Madison, la serie filmada íntegramente en escenarios naturales Emerson Miller /Paramount + - Paramount+

Aunque el relato puede sonar exagerado viniendo de una estrella acostumbrada a grandes producciones, no es la primera vez que alguien vinculado al universo Yellowstone habla sobre las dificultades físicas de estos rodajes. Durante una entrevista reciente con Variety, Cole Hauser —uno de los protagonistas históricos de la serie original— contó que la experiencia en Dutton Ranch, otro spin-off del mismo universo, tampoco fue precisamente cómoda.

Consultado sobre las diferencias entre filmar en Montana para Yellowstone y hacerlo en Texas para la nueva serie, Hauser describió condiciones extremas. “Empezamos en julio y agosto, y fue duro. Hacía 48 grados centígrados, y estábamos vestidos de negro, montado a caballo”, señaló. A eso se sumaba la distancia entre los remolques y zonas de descanso, ubicados “a kilómetros”, lo que obligaba al elenco a pasar largas horas completamente expuesto a la intemperie.

A pesar de la falta de comodidades en el set, la actriz valora el hecho de que se priorizara el paisaje Emerson Miller /Paramount + - Paramount+

Más allá de la queja puntual, tanto Pfeiffer como Hauser parecen coincidir en una idea: las producciones de Sheridan buscan una autenticidad física que termina impactando directamente sobre el equipo. No se trata solamente de representar el oeste contemporáneo, sino de atravesarlo. El clima, el polvo, las largas distancias y la falta de comodidades forman parte de una estética que el creador convirtió en marca registrada.

Esa apuesta, claro, tiene un costo. En una industria cada vez más atravesada por debates sobre condiciones laborales, jornadas de trabajo y bienestar de los equipos técnicos y artísticos, las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa hasta qué punto la búsqueda de realismo justifica ciertas incomodidades. Sobre todo cuando se trata de producciones multimillonarias impulsadas por grandes plataformas.