La desopilante visita de Ca7riel y Paco Amoroso a la casa de Gran Hermano: un show con Andrea del Boca y una indirecta para “Tini y Emilia”

Los concursantes de Gran Hermano recibieron una visita inesperada con la irrupción de Ca7riel y Paco Amoroso en la casa. Los músicos transformaron la rutina del reality con un espectáculo atravesado por el humor, la música y una performance desopilante que desbordaron la pantalla y causaron furor en las redes sociales.

Los participantes fueron sorprendidos en la previa al lanzamiento de Free Spirits, el nuevo disco del dúo, que finalmente se estrena hoy y que marca una nueva etapa sonora y conceptual en la carrera de ambos artistas.

Además de la acción promocional del disco, la visita de la dupla funcionó como una intervención artística dentro del programa. Mientras los jugadores se preparaban para una actividad de yoga, en lo que parecía ser un momento de distensión dentro de la competencia, y aguardaban con los ojos vendados, Ca7riel y Paco Amoroso ingresaron a la casa por el jardín, vestidos con los trajes blancos con detalles grises de su nueva apuesta estética, alineada con las ideas que atraviesan el disco.

Ca7riel y Paco Amoroso, en su ingreso a la casa de Gran Hermano Prensa Telefé

Antes de encontrarse con los jugadores, recorrieron las instalaciones observando cada rincón de la casa y lanzaron varios comentarios cargados de ironía y humor sobre el estado del lugar. “¿Huele a pata acá?”, pronunció Ca7riel al inspeccionar las habitaciones.

Ambos bromearon sobre el orden, la limpieza y el aroma del ambiente, deslizando que los participantes “se están volviendo locos” por el encierro, y uno de los momentos más divertidos tuvo lugar cuando decidieron ingresar al confesionario, el espacio más icónico del reality y donde los jugadores revelan sus estrategias y nominaciones.

Sentado en el sillón, Ca7riel se puso en la piel de concursante y lanzó: “Siempre quise hacer esto, quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado”, lanzó, en referencia a Tini Stoessel y Emilia Mernes, protagonistas de la actual polémica con versiones sobre supuestos enfrentamientos entre ambas artistas.

“Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música, no. Basta chicas, me tienen cansado”, insistió el cantante, sin perder el humor. Tras su paso por el confesionario, la dupla se dirigió hacia a la arena, donde los participantes continuaban con los ojos vendados sin tener idea de la estelar visita.

La voz de Gran Hermano irrumpió entonces para anunciar la sorpresa: “Un tiempo de placer, un tiempo de libertad. Señores y señoras, les quiero presentar a Ca7riel y Paco Amoroso”. Al sacarse las vendas, los jugadores reaccionaron con gritos y saltos de alegría, en una explosión eufórica que los puso a todos de pie.

En ese contexto, Amoroso tomó la palabra e invitó a los participantes, a tono con el mensaje de Free Spirits, a conectarse entre sí más allá de la competencia que plantea el juego televisivo. “Es un momento para que se miren a los ojos, para que conecten. Sé que están jugando y luchando entre ustedes, pero es un momento para que todos nos agarremos y la pasemos bien”, sugirió. La escena terminó con el conjunto de los participantes bailando en ronda y los artistas dominando el especial momento.

En medio del furor, una situación destacada fue el inesperado cruce de Ca7riel con Andrea del Boca, protagonistas de una escena tan insólita como memorable. Con los ojos cubiertos con la venda, la actriz se separó del grupo y comenzó a desplazarse lentamente por el espacio mientras de fondo sonaba uno de los nuevos temas del dúo. Entonces, Ca7riel se acercó y empezó a interactuar con ella en tono teatral y la escena no tardó en viralizarse. “Ca7riel bailándole a Andrea del Boca. Qué buen día para estar viva”, escribió una usuaria.

Con este acto y la visibilidad mediática que lo acompañó, el dúo presentó su disco, un trabajo que se compone de 12 canciones y que incluye colaboraciones con figuras internacionales como Jack Black, Sting y Fred Again.