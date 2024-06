Karina Mazzocco: cómo se prepara para los Martín Fierro y su reacción ante las críticas a su programa: “Es un laburazo terrible”

Escuchar

Karina Mazzocco se prepara para la entrega de los Premios Martín Fierro a la Radio, este domingo 16, por América. Será la conductora de la fiesta junto a Fer Dente y dice que vive “unos días de locos”. No es la primera vez que conduce un evento de esta importancia: “La primera vez fue en 2000, en Azul Televisión, con Jorge Rossi; la segunda en América, con Alejandro Fantino. en 2010; y hace dos años conduje en Martín Fierro Federal junto a Robertito Funes Ugarte. Estoy muy contenta de que hayan confiado en mí”, se sincera Mazzocco con LA NACION. Durante la charla, cuenta cómo es la previa, revela cómo será su vestido y también habla de las críticas que recibe a A la tarde, el programa que conduce a diario en América, y que cumple tres años en el aire.

–¿Cómo fue la convocatoria y qué pensaste?

–Cuando me llamaron estaba de vacaciones en unos días soñados con mi marido (Omar El Bacha). Me puse muy contenta porque es un premio muy importante, y es el Martin Fierro de radio que nunca antes lo había conducido. Además, hace dos años que no se celebra. Y estando de vacaciones todo te cae diez veces mejor. Así que fue sensacional. Y cuando me dijeron quién era mi compañero casi grito de la alegría porque Fer Dente me cae tan bien. Hubiera sido tan incomodo conducir con alguien con quien no me sienta tan cómoda o tan a gusto. Pero él es un amor. Es una buena oportunidad, un crecimiento profesional. ¡Qué lindo es estar en un canal que piensa en mi para un evento tan importante!

–¿Cómo es la previa y cómo te preparás vos?

–La previa es fatal, estoy a las corridas, tengo muchas reuniones, reportajes, el programa en vivo, las pruebas de vestuario y la vida misma (risas). La diseñadora Nuria Bueno me vistió en los últimos Martín Fierro. Voy a lucir un vestido espectacular, de color negro, al cuerpo. Una obra de arte. Una vez más confió en ella y en Celina González Balcarce, mi estilista; en Sole Vergara, mi maquilladora, y mi peinador Leo Leiva. Y voy a llevar joyas de Cipriano, que me acompañan en los grandes eventos.

–¿Se practica esa conducción?

–Hay dos ensayos. Uno va a ser el sábado a la tarde y otro el mismo domingo, unas horas antes de la ceremonia. Tiene mucha preparación. La productora general del evento es Liliana Parodi, una mujer con mucha experiencia, que durante muchos años estuvo a cargo de la gerencia de programación de América y no ha dejado de formarse y capacitarse. Nada está librado al azar. Hay muchas productoras trabajando con información de todos los nominados, de los programas. Es un laburazo terrible. La alfombra roja la conduce Florencia de La V y también se produce todo.

–Acabas de volver de tus vacaciones, ¿cómo fue el viaje?

–Fue un viaje que nos había quedado pendiente desde el año pasado. Fueron unos días muy lindos con mi marido, solitos. Nos divertimos, lo pasamos súper bien, paseamos mucho. Es fundamental poder parar y cambiar la rutina diaria. Tuve la suerte de viajar al exterior, pero no importa a dónde vayas. Lo bueno es poder parar y cambiar el ritmo. Eso hace que puedas desconectarte con la cotidianeidad y descansar. Nos vino bárbaro. Ahora voy por seguir con A la tarde, que el 12 de julio cumple tres años al aire. Y es algo para celebrar. Estamos preparando un fiestón para brindar por la permanencia y mantener a nuestra audiencia cautivada. Eso es precioso.

–Tu programa cumple tres años, ¿pensabas que iba a sostenerse en el tiempo?

–Cuando arrancó A la tarde yo tenía una ilusión enorme. Y la verdad es que superó mis expectativas, porque es un programa que tiene su sello personal, su propio ADN. No pasa desapercibido, se siente, se escucha y repercute en toda la televisión y en los medios. No hay un solo día de la semana en que no replique en otros medios. A la tarde es una usina de contenido. Hay algunos programas que recortan pedazos enteros y casi todos los días. Eso, lejos de enojarme, me encanta (risas). Me siento homenajeada por programas colegas de otros canales. Estamos felices de la vida.

"Tengo la filosofía de no tomarme las cosas personalmente", explica Mazzocco

–El programa también recibe muchas críticas, ¿cómo las tomas?

–La voy llevando (risas). Es hermoso cuando hablan bien de vos. Y cuando hablan mal, bueno. Me da pena que muchas veces se hagan interpretaciones erradas o escuchen a alguien que les cuenta cosas que no son. Son gajes del oficio. Tengo la filosofía de no tomarme las cosas personalmente, de tomármelas con calma. Entiendo que las cosas son así y eso me rescata un montón y me da mucha tranquilidad. A veces, a las personas nos pasan cosas y hacemos lecturas equivocadas de determinadas cuestiones. Cuando alguien dice algo agraviante sobre mi persona, yo creo que va por ese lado y no me lo tomo personal. Paso de página.

–¿Intervenís en los temas a tratar?

–Tengo una producción extraordinaria, de muy pocas personas porque estos tiempos que corren son difíciles y todo está acotado. Todos nos arremangamos y hacemos. Pero es una producción muy buena, muy comprometida con el programa y trabajan muy bien. Yo no tengo mucha alma de productora, lo que no quiere decir que no me involucre, que no esté toda la mañana online y conectada con las cosas que pasan. A veces sugiero algunos temas, otros me siento incómoda de abordar algunas temáticas, pero si mi filosofía de vida es no tomarme las cosas personalmente, también aplico lo mismo a la hora de abordar una temática.