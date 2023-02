La dolorosa situación que atraviesa Kristina Lilley, la actriz de Pasión de gavilanes

escuchar

Kristina Lilley se volvió popular en la Argentina gracias a su personaje en Pasión de gavilanes, en donde interpretaba a la villana madre de las hermanas Elizondo: Gabriela Elizondo. Desde el estreno de la novela muchos años han pasado, pero con el regreso de esta historia a las plataformas y su segunda temporada, su rostro vivió una nueva etapa de reconocimiento. Por eso muchos de sus fans han lamentado su duro presente: la actriz está luchando contra un cáncer.

A finales de diciembre, a través de sus redes sociales, la estrella nacida en los Estados Unidos le contó a sus seguidores que había sido diagnosticada con cáncer de mama. “ Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de mama. Rápidamente hice todos los exámenes, tuve la cita con la cirujana y me hicieron una mastectomía doble. Ahora me falta la cita con la oncóloga ”, contó en un video.

“Estoy muy bien, estoy muy tranquila. No voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada. Simplemente quería contarles. Un abracito”, explicó mientras aseguró que está en una etapa de concentrarse en sí misma y en el tratamiento que tiene que realizar.

Lilley ya se había enfrentado al cáncer en dos oportunidades. En 2010 fue diagnosticada con cáncer de útero mientras que en 2013 le detectaron cáncer de mama. En ambas ocasiones, la detección temprana fue lo que le salvó la vida y le permitió realizar un tratamiento que la ayudó a seguir adelante.

En las últimas horas, la actriz publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en donde se puede ver cómo su yerno le corta el pelo. “ Mi despertar, un día difícil... Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente... Valentía... ¡Gracias Zach! ”, escribió conmovida por la situación que le toca enfrentar.

Algunos de sus compañeros de Pasión de gavilanes no dudaron en brindarle su apoyo de manera pública. “Te abrazo muy muy fuerte y con mucho amor”, le escribió Paola Rey, la actriz que le dio vida a Jimena, a lo que Lilley le respondía: “¡Mi Pao! ¡Gracias! Te quiero mucho”.

“¡Te abrazo a la distancia! Acá estamos como te lo he dicho en privado, siempre para ti”, sumó Natasha Klauss, la querida Sarita, mientras que la argentina Lorena Meritano, quien participó en la primera temporada de la telenovela como la villana Dinora Rosales, le mandó su apoyo desde Buenos Aires. “Hermosa mujer hermosa. El pelo crece te abrazo fuerte muy fuerte. Dios bendiga cada segundo de tu larguísima vida con salud”.

“Hay cosas que sí puedo cambiar y otras que no.... cambio la forma en que veo las cosas ¿Ustedes que opinan? Los leo”, escribió unos días después, manteniendo el optimismo en medio de la tormenta.

En febrero de 2021, Lilley había abandonado Colombia en busca de nuevos rumbos profesionales. “Estoy haciendo este video porque les quería contar, me voy a otro país a buscar otros horizontes, volveré a Colombia, por supuesto es un país que amo con toda mi alma, pero la situación para los actores en este momento está muy compleja”, expresó la mujer, que nació en los Estados Unidos, pero se mudó al país latinoamericano a los tres años. “Obviamente yo voy a seguir en las redes, voy a estar pendiente de todo, pero por ahora buscaré otros horizontes”, indicó en ese momento. Poco tiempo después, regresaba al país para grabar la segunda temporada de Pasión de gavilanes.

Pasión de gavilanes, un éxito que atravesó la frontera colombiana

Pasión de gavilanes fue un éxito rotundo en todo el mundo hispanohablante. Tres actrices colombianas, un venezolano, un cubano y un argentino entre sus protagonistas Archivo

Emitida inicialmente en Colombia en 2003, Pasión de gavilanes cuenta la historia de tres hermanos sencillos y de buen corazón: Juan, Oscar y Franco Reyes, a los cuales la muerte de su hermana los deja marcados para siempre. Por este motivo, planifican una venganza, pero en esta búsqueda de Justicia se topan con tres hermosas mujeres -las hermanas Elizondo, hijas de su enemiga- y ellas harán que cambien todos sus planes.

La telenovela colombiana tuvo 188 episodios, emitidos entre 2003 y 2004 y estaba basada en la telenovela de 1994 Las aguas mansas. Fue escrita por Julio Jiménez, producida por RTI Colombia en conjunto con la cadena Telemundo y con la participación de la empresa Caracol TV.

Durante la segunda temporada, que ocurre 20 años después, los protagonistas se vieron obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su tranquilidad. Un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia, ya que la evidencia apunta como culpable a los hijos de una de las parejas, desencadenando una serie de sucesos que nuevamente pone a prueba el amor y la lealtad de los Reyes Elizondo.

En la Argentina, Pasión de gavilanes fue transmitida por Telefe en 2005 y se convirtió en unas de las ficciones extranjeras más vistas de todos los tiempos. Con la pandemia, la repetición en Caracol TV primero y el desembarco de este culebrón en Netflix después, alimentó la idea de retomar la historia de los Reyes y las Elizondo, sobre todo al ver el entusiasmo que seguía generando este drama.

LA NACION