La dura crítica contra Tina Fey de la autora del libro en el que se inspiró Chicas Pesadas y un reclamo millonario

Cuando Tina Fey leyó el libro Queen Bees and Wannabes, supo que tenía una joya entre sus manos. Inmediatamente contactó a su autora, Rosalind Wiseman y le comentó su intención de llevar la novela a la pantalla grande. Así fue como nació el éxito Chicas pesadas, primero como una película protagonizada por Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams y Lacey Chabert; luego como un musical de Broadway y ahora como una película musical que se estrenará próximamente.

Sin embargo, mientras Fey y Paramount Pictures han ganado millones gracias a la franquicia, Wiseman se ha llevado tan solo un poco más de 400.000 dólares , debido a un acuerdo que firmó cuando vendió los derechos cinematográficos en 2002, lo que impidió que siguiera facturando a lo largo de los años.

Ahora, la escritora habló de la cultura que se generó alrededor de Chicas Pesadas y habló de la “dolorosa experiencia” que le ha impedido cobrar sus supuestos derechos, revelando que Paramount le ha llegado a decir que el estudio no ha obtenido ningún beneficio de la franquicia . Debido a esto, sus abogados se están preparando para tomar medidas .

“Nos hemos puesto en contacto con Paramount para que las cosas sean más equitativas, pero a ellos no les interesa”, declaró la autora al New York Post. “Durante mucho tiempo me mantuve callada al respecto... muy, muy callada. Pero siento que la hipocresía es demasiado”, dijo.

“Creo que es justo que se me compense de alguna manera por un trabajo que ha cambiado nuestra cultura y el espíritu de la época”, expresó la mujer de 54 años. “ A lo largo de los años, Tina ha hablado con elocuencia de mujeres que apoyan a otras mujeres, pero cada vez tengo más claro que, según mi experiencia personal, no es así. No basta con hablar de apoyar a las mujeres, hay que hacerlo de verdad ”.

Wiseman conoció a Fey en 2002, después de que la estrella firmara un contrato con Paramount. Fue allí que le pidió de comprar los derechos cinematográficos de Queen Bees and Wannabes. “Cuando fui a conocer a Tina y a Lorne Michaels [ejecutivo de Saturday Night Live y productor de Chicas Pesadas] hace muchos años, fue como una experiencia del tipo: ‘Vamos a hacer esto juntos’”, dijo Wiseman, que eligió a Fey por encima de otras muchas ofertas cinematográficas.

Estrenada el 30 de abril de 2004, Chicas Pesadas recaudó 130 millones de dólares en todo el mundo. “Creamos esto, Tina tomó mis palabras e hizo un trabajo extraordinario”, aseguró Wiseman. “Ella le dio vida y el material se ha utilizado y reciclado en los últimos 20 años”, añadió.

“Para mí, que sea una guionista femenina y que no me lo reconozca ha sido muy difícil, no solo por el dinero, sino también por el dolor que me causó. Fue muy doloroso”, explicó. “Es realmente sobre lo que habla mi trabajo, especialmente Chicas Pesadas. Las mujeres no tienen por qué ser mejores amigas, podemos enojarnos unas con otras, pero a la hora de la verdad tenemos que apoyarnos mutuamente. Lo doloroso de esto es que haya sido de escritora a escritora”, explicó. “Sí, yo tenía un contrato terrible, pero la película ha hecho mucho dinero y además siguen reciclando mi trabajo una y otra vez, pero no me consideran”, culminó.

Después de debutar en Broadway en 2017, el film musical se prepara para llegar a la pantalla grande. “Estoy muy excitada de volver a llevar este film a la pantalla grande. Fue muy gratificante ver todo el peso que tuvieron tanto el musical como la película para las audiencias. Pasé 16 años junto a estos personajes, un poco que son mi Universo Cinematográfico Marvel y las adoro con locura”, dijo Fey al anunciar el proyecto.

La película, que se estrenará a finales de 2024, estará protagonizada por Angourie Rice, Renné Rapp, Bebe Wood, Avantika Vandanapu, Christopher Brinley, Auli’i Carvalho y Jaquel Spivey.

