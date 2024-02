escuchar

La última aparición de Anya Taylor-Joy en la alfombra roja de la película Dune part two causó controversia. La actriz fue acusada en redes sociales de “normalizar la desnutrición” y promover los trastornos alimenticios, luego de mostrar su diminuta cintura en un corsé ajustado al cuerpo .

Anya, de 27 años, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram mostrando cómo debajo del vestido que lució en el evento tenía un ajustado corset, el cual provocaba que su cintura se viera aún más pequeña de lo que es . En la imagen, en blanco y negro, la actriz se encuentra sin corpiño y al desnudo.

La imagen escandalizó a los fans, que no tardaron en acudir a las redes sociales para dejar mensajes de repudio. “No podemos normalizar la desnutrición ¿Te das cuenta de que los corsés son perjudiciales para la salud de la mujer y no deberían promoverse?”, escribió un usuario. “Anya, te quiero, pero esto parece tan raro ¿Tus costillas están bien? ¿Podés respirar? En serio me lo pregunto”, añadió otro. “Difícil. Esperaba algo mejor de vos, la verdad. La delgadez no es chic”, fue otro de los tantos comentarios.

A pesar de que muchas personas demostraron indignación, también estuvieron aquellos que salieron a defender a Taylor-Joy. “Ella no está promocionando nada, dejala a una mujer ser libre. Si a ella le gusta, bien; si a ti no, no pasa nada. Tenés derecho a no ponértelo, igual que ella tiene derecho a ponerse lo que quiera. No tenemos que ser tan dramáticos al respecto”, expresó una persona.

“¿Qué pasa con ustedes en los comentarios? Vayan a disfrutar del pasto y el aire libre. Su cuerpo está perfectamente bien, ella siempre ha estado en el lado delgado de la vida y la primera foto es solo un corset que llevaba durante un evento”, agregó otra.

Anya Taylor Joy con el vestido de la discordia ANGELA WEISS - AFP

El vestido de la discordia era un diseño exclusivo de Maison Margiela, dorado, largo y al cuerpo sobre el que colocó una estructura realizada con tul negro estilo miriñaque que le otorgó volumen al look. El styling se completó con su larga cabellera dorada con ondas.

La estrella posó con sus compañeros de elenco y con el guionista y director del film, Denis Villeneuve, durante la premiere que se celebró en Nueva York. En la misma también participaron Souheila Yacoub, Zendaya, Timothee Chalamet, Villeneuve, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh y Lea Seydoux.

La actriz, que pasó parte de su infancia en la Argentina, se encuentra viviendo un gran momento tanto a nivel profesional como personal. En septiembre pasó por el altar para contraer matrimonio con Malcolm McRae, el músico oriundo de Alabama a quien conoció en 2021, en una ceremonia realizada en Venecia de la que participaron 150 invitados, muchos de ellos importantes figuras de Hollywood. El gran evento se realizó en el imponente Palazzo Pisani Moretta, un histórico edificio del siglo XV en donde se llevó adelante además una recepción. Para celebrar junto a la pareja del momento, varios famosos se acercaron hasta Italia, entre ellos Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicolas Hoult y Evan Ross.

Para el gran día, Anya eligió llevar un largo velo sobre el cabello peinado con un semirecogido y un vestido estilo princesa de Dior bordado con adornos florales e imágenes de pájaros. Según una persona cercana a los recién casados, que habló en exclusiva con la revista People, marido y mujer accedieron a un brunch en la terraza del Palazzo el domingo por la mañana, mientras disfrutaban de la hermosa vista del Gran Canal. A principios de este año, la actriz y el rockero fueron vistos recorriendo diferentes locaciones de bodas en Italia, según informó The Daily Mail.

LA NACION