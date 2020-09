La elegida de Cynthia Nixon para reemplazar a Kim Cattrall en Sex and the City

Cynthia Nixon aprobó a una actriz para que reemplace a Kim Cattrall en Sex and the City Crédito: Archivo

Amigas en la ficción, enemigas en la vida real. Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker no han tenido reparo al contar públicamente algunas diferencias que hay entre ellas, razón por la cual la mujer que interpretaba a Samantha Jones en Sex and the City se niega a volver a ponerse en la piel del icónico personaje. Sin embargo, Cynthia Nixon -quien personificó durante años a Miranda- ya aprobó a una actriz para que ocupe ese rol en caso de ser necesario: Sharon Stone.

Fueron los fans de la serie quienes, ilusionados con la posibilidad de que se hiciera una tercera película basada en la tira, comenzaron a sugerir posibles nombres para el reemplazo. En el medio de este juego, un tuit llegó a las manos de Nixon, que justo estaba siendo entrevistada junto a Stone en el programa Watch What Happens Live.

"No había escuchado sobre esto pero, por supuesto, tendría la oportunidad de trabajar junto a Cynthia, lo que sería un honor para mí", dijo la protagonista de Bajos instintos sorprendida. Nixon no tardó ni un instante en aprobar la idea, afirmando que su colega estaría "completamente alucinante" en dicho papel. "Kim estaba increíblemente bien, pero creo que Sharon se apropiaría del personaje sin ningún problema".

Sin embargo, Cynthia también recordó una frase que dijo Cattrall en una entrevista de 2017, en donde fantaseó con la idea de que en caso de que ella dejara la serie, le gustaría que el personaje fuese interpretado por una actriz negra o latina. "Escuché a muchas personas, incluyendo a Kim, decir que para que haya más representación estaría bueno que la cuarta mujer sea una mujer de color esta vez". Stone inmediatamente aprobó esta posibilidad. "Creo que eso está muy bien".

En julio de 2019, Cattrall afirmó que no volverá a ser parte de Sex and the City . "Nunca más. Es un 'no' de mi parte", le dijo a Mail Online. "Aprendes lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido", explicó.

Un año antes, en 2018, cuando el hermano de Cattrall murió, Parker envió sus condolencias en las redes y obtuvo una dura respuesta en Instagram: "No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy: '¿Cuándo te dejará en paz Sarah Jessica Parker, esa hipócrita?'. Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora", escribió. "Tú no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de 'buena chica'".

