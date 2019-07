Con una curiosa frase, la actriz dio de baja, de manera definitiva, un potencial regreso de Sex and the City Fuente: Archivo

Si en algún rincón del corazón los fans de Sex and the City soñaban con volver a ver reunidas en pantalla a Kristin Davis, Sarah Jessica Parker , Cynthia Nixon y Kim Cattrall , será mejor que den de baja de manera definitiva ese anhelo. Y es que, a 20 años del estreno de la exitosa serie de HBO, una de sus protagonistas ha confirmado, una vez más, que no piensa volver a tomar su lugar en la ficción.

Se trata de Cattrall, quien cortó lazos afectivos desde hace algún tiempo con Parker. Y, al parecer, se trata de algo definitivo. Consultada por el Mail Online acerca de la posibilidad de volver a ponerse en la piel de Samatha Jones para una tercera entrega cinematográfica, la actriz respondió: "Nunca más. Es un 'no' de mi parte".

Luego dio a conocer sus motivos, que parecen estar arraigados exclusivamente en la enemistad que mantiene con su excoprotagonista. "Aprendes lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido", dijo Cattrall, de 62 años.

Esta no es la primera vez que la actriz que ganó fama en la película Mannequin hace público su enojo contra su colega. Cuando, en 2018, el hermano de Cattrall murió, Parker envió sus condolencias en las redes y obtuvo una dura respuesta en Instagram: "No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy '¿Cuándo te dejará en paz @sarahjessicaparker, esa hipócrita?' Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora".

"Tú no eres mi familia", escribió Cattrall en ese mismo posteo. "No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de 'buena chica'".