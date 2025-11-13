La emoción de Julio Bocca al recibir la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi: “Muchas alegrías y sufrimientos”

Julio Bocca (58) recibió este jueves por la mañana la Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi por su trayectoria, su proyección mundial y su invaluable aporte a la danza. “Es un honor. Hay cosas que son tan emocionantes que a veces no hay palabras que uno pueda decir que reflejen lo que uno siente”, dijo.

“Estoy emocionado, no nos olvidemos que este es el recinto de la gente. Entonces, recibir este premio acá, de parte de todos, es muy lindo porque uno con la danza también trabajó para ayudar y para que todos puedan disfrutar de este arte“, aseguró el exbailarín y actual director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón a LA NACION luego del acto que se llevó a cabo en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación.

Julio Bocca con su Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación Gerardo Viercovich - LA NACION

Antes de que se le entregara la mención de honor, se proyectó un conmovedor video que mostraba imágenes de su infancia junto a su madre, Nancy Bocca, sus abuelos y maestros, así como fragmentos de momentos icónicos de su carrera: desde su primer protagónico en Río de Janeiro con La fille mal gardée, pasando por su preparación para competir en Moscú en 1985, donde obtuvo la medalla de oro, presentaciones en el Luna Park con Kuarahy y El lago de los cisnes, Romeo y Julieta en el American Ballet Theatre de Nueva York, hasta su despedida en el Obelisco en 2007 frente a más de 300 mil personas.

“Al ver estas imágenes sentí muchas cosas: muchos esfuerzos, muchas alegrías, muchos sufrimientos, pero siempre he puesto el amor y las ganas de querer más y más”, dijo a este medio.

El homenaje a Julio Bocca

Al presentar al homenajeado, la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez, impulsora de esta distinción, destacó: “Quería mostrar en la Argentina y sobre todo a las nuevas generaciones, donde todo es instantáneo, que todo llega con esfuerzo diario, con trabajo constante, con voluntad, y que nada se hace en soledad”.

Junto a la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez, impulsora de esta distinción, y el secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados Adrián Pagán Gerardo Viercovich - LA NACION

Asimismo, comentó que la Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi, que se empezó a dar en 2010 (los primeros en recibirlo fueron Les Luthiers), es el “máximo galardón que otorga la Cámara y reconoce a aquellas personas que se destacan por sus actividades culturales y su respeto y defensa de los valores democráticos y republicanos”.

“No todo siempre fue color de rosas”

Visiblemente emocionado por el reconocimiento y los aplausos de los presentes, entre ellos la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Ricardes y el director general del Teatro Colón Gerardo Grieco, así como diplomáticos y agregados culturales de diferentes países, amigos y alumnos, Bocca remarcó la influencia de su familia y de los maestros que le marcaron el camino.

La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Ricardes y el director general del Teatro Colón Gerardo Grieco Gerardo Viercovich - LA NACION

“Todos esos valores siempre fueron inculcados por mi familia desde los comienzos de mi vida. Luego, tuve la suerte de rodearme de gente que también pensaba y sentía lo mismo. Pero uno de los valores que yo siempre voy a rescatar de mi familia fue el aprendizaje del respeto, de la ayuda, de la libertad. Me han dado siempre la libertad para elegir hacer lo que tenía ganas. Siempre, por supuesto, con cuidado y sabiendo que cualquier problema ellos iban a estar ahí”, señaló.

"Uno de los valores que yo siempre voy a rescatar de mi familia fue el aprendizaje del respeto, de la ayuda, de la libertad", destacó Julio Bocca Gerardo Viercovich - LA NACION

“Por eso, a los 7 años empecé en la Escuela Nacional de Danzas. A los 8 entré al Teatro Colón y a los 14 empecé a trabajar en otro país. A esa edad tuve que hacerme un hombre de 20, 21 años, con más experiencia, más control, y tomar decisiones”, recordó sobre el sacrificio de aquellos primeros años. “Ahora estoy a un año y medio de los 60, pero me siento con la experiencia de 80 y es lindo ver todo lo que uno ha logrado con ayuda, pero al mismo tiempo con el esfuerzo del trabajo propio”.

Fernando Bravo estuvo presente en el reconocimiento al eximio bailarín. "Un artista y un hombre admirable", señaló Gerardo Viercovich - LA NACION

“No todo siempre fue color de rosas, como a veces se imagina. Es como cuando uno abre el telón del Colón y todo es maravilloso. Después, atrás, no se imagina”, dijo y generó las risas del público, que lo ovacionó en varias oportunidades durante el evento. “Pero lo lindo es poder llegar a ese momento, poder disfrutar ese momento. Y eso es lo que uno ha hecho durante toda la vida. He tratado de ayudar, sigo ayudando de diferentes maneras. Sigo teniendo mi propia visión, mi propia opinión. Sigo teniendo mis propias peleas con los demás y peleas internas”, se sinceró.

El abrazo de felicidad con Ricardes y Grieco al finalizar el acto Gerardo Viercovich - LA NACION

“Gracias a todos, a los que me están aguantando en el teatro y a los que me vienen aguantando hace mucho. Amigos, fans”, concluyó Julio Bocca y se dirigió a los diputados presentes en el salón: “Espero que acá se sigan uniendo para definir más cosas para el país”.