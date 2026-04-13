Nicole Kidman reveló un sorprendente giro en su vida: se prepara para convertirse en “doula de la muerte”

Las experiencias personales suelen marcarnos de forma profunda, y Nicole Kidman no parece escaparle a la regla. Después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, la estrella de Hollywood tiene en mente una nueva carrera profesional.

Durante una charla celebrada en el War Memorial Gym de la Universidad de San Francisco el pasado sábado 11 de abril, la actriz, de 58 años, reveló que está formándose para convertirse en “doula de la muerte”. En una conversación con la periodista de investigación graduada de la USF, Vicky Nguyen, que formó parte de la serie Silk Speaker Series que organiza la misma universidad, explicó que la idea “puede sonar un poco extraña”, pero que sus planes surgieron tras la muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, quien falleció en septiembre de 2024 a los 84 años.

Kidman junto a su madre, en 2023 Backgrid/The Grosby Group

“Mientras mi madre fallecía, se sentía sola, y la familia solo podía ofrecerle contención hasta cierto punto”, dijo Kidman a los asistentes. La familia es grande, ya que la estrella de Holland tiene cuatro hijos, mientras que su hermana menor, Antonia Kidman, de 55 años, tiene seis, sin embargo por momentos faltaba compañía.

“Entre mi hermana y yo tenemos muchos hijos, nuestras carreras y nuestro trabajo, y a pesar de todo ambas teníamos el deseo de cuidar de ella porque mi padre ya no estaba con nosotros, y fue entonces cuando pensé: ‘Ojalá hubiera gente en el mundo que estuviera ahí para sentarse de forma imparcial y simplemente ofrecer consuelo y cuidados’”, reflexionó. “Así que eso forma parte de mi crecimiento y es una de las cosas que voy a aprender”.

Kidman se encuentra atravesando la separación del músico Keith Urban Christophe Ena - AP

Las doulas de la muerte, también conocidas como doulas de fin de vida, brindan apoyo a las personas y a sus seres queridos en los últimos momentos de la vida. Según la Asociación Internacional de Doulas de Fin de Vida, “una doula de fin de vida defiende la autodeterminación y brinda cuidados psicosociales, emocionales, espirituales y prácticos para potenciar la dignidad a lo largo del proceso de la muerte”.

La estrella de Hollywood se hizo eco de la triste noticia de la muerte de su madre mientras participaba del festival de cine de Venecia, en donde fue nombrada como mejor actriz.

Ni bien se enteró de los hechos, se tomó un vuelo de regreso en Australia para estar con su familia y dejó un comunicado que leyeron de forma pública en donde agradecía el galardón y contaba el motivo de su ausencia. “Estoy en shock y tengo que ir con mi familia. Pero este premio es para ella. Ella me formó, me guió y me hizo ser lo que soy”, dijo Kidman en un escrito leído por la directora holandesa de Babygirl, Halina Reijn. “La colisión entre la vida y el arte es desgarradora. Y hoy, mi corazón está roto”, culminaba.

Nicole Kidman, en el festival de Venecia 2024 MARCO BERTORELLO - AFP

“Mi hermana y yo, junto con nuestra familia, queremos darles las gracias por las muestras de cariño y amabilidad que hemos sentido esta semana”, escribió la actriz en Instagram en un comunicado compartido con su hermana Antonia. “Cada mensaje que hemos recibido de aquellos que querían y admiraban a nuestra madre ha significado más para nosotros de lo que nunca seremos capaces de expresar. Gracias de parte de toda nuestra familia por respetar nuestra privacidad mientras nos cuidamos mutuamente”.

Kidman y su madre tenían una relación muy estrecha. En varias oportunidades, la actriz resaltó cómo su progenitora la apoyó en su carrera y la gran influencia que ejerció en ella y sus decisiones. Nicole nació en Honolulú, Hawai, y fue criada en Sidney por Janelle y su padre, el psicólogo Antony Kidman, quien falleció en septiembre de 2014.

Nicole y su padre eran muy cercanos; él solía acompañarla a varios eventos Getty Images

Cuando murió su papá, la actriz admitió que le daba miedo que volviera a sucederle algo así. “Me tocó la muerte como algo muy repentino, no me pasó esto de cuidar a alguien en un proceso lento, simplemente la vida me quitó a la gente de un momento a otro. Me ha pasado tan repetidamente, que me asusta un poco, porque me aterroriza que vuelva a suceder. Es algo que todavía me da mucho miedo”, admitió en su momento, sin saber que la partida de su madre iba a ser algo similar.