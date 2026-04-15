Fabiana Cantilo habló de su dura infancia, de la relación con su prima Patricia Bullrich y del deseo de tener su propia serie

A las 10 de la mañana, vestida con un pijama a rayas rosa y blanco y desde su cama, Fabiana Cantilo tuvo un mano a mano con Moria Casán para su programa de eltrece. Verborrágica y con muchas ganas de hablar, la célebre cantante reveló que fue “una niña abusada”, habló de su proceso de sanación, confesó que hace 12 años no tiene sexo y criticó a su prima Patricia Bullrich.

“¿Estás maquillada con sombra azul o es un golpe?”, fue lo primero que le preguntó Moria a Cantilo, a quien se le veía una especie de sombra alrededor de los ojos. “¿Cómo un golpe? No, no tengo novio”, reaccionó la artista con un tono serio y se dispuso a chequear lo que parecía ser restos de maquillaje. “¿Tuviste novios que te golpearon, reina?”, levantó el guante la conductora. “No, los golpeaba yo a ellos”, devolvió, aunque luego aclaró que cuando ella “empezaba” luego le devolvían.

Cantilo explicó que sus conflictos de pareja eran en general por celos, peleas o “alguna mujer de por medio”. “Yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro me pegaba; nunca Fito, nunca Nahuel. Pero sí, porque estábamos relocos. Y yo, que soy como un soldado, sigo. Muchos se coparon, otros no, pero yo básicamente soy muy agresiva”, se sinceró. “No soy una mujer golpeada. Soy una mujer golpeadora. Y se acabó”.

Luego de estallar en una risa cuando Moria le preguntó si con el tiempo pudo solucionar esa agresividad, Cantilo explicó que “le pasó de todo” y que hace dos años salió su “niña interna”. “A reclamar, a llorar, a todo. Un horror”, sumó, en relación al comienzo de su terapia. “La niña estaba asustada, golpeada, con miedo, aterrada, todo mal. Y así quedé. Pero la estoy tratando”, expresó.

“Completamente en contra”

Patricia Bullrich y Fabiana Cantilo

La artista también habló de la herencia familiar y contó que su psicólogo le dijo que su “niña interna” no quiere saber nada con eso. “Si es que sale mi serie como salió la tuya, se van a enterar”, adelantó. También aseguró que lo que le hace bien es cantar y se excusó de hablar de su familia porque “es medio denso todo”.

“Es que tenés tanto apellido, mi amor. Pueyrredón, Bullrich…”, destacó Moria, y enseguida Cantilo dejó en claro que la aristocracia de sus antepasados no le interesa. “Eran todos ladris”, sumó. Rápida, Casán le preguntó por Patricia Bullrich, hoy senadora de La Libertad Avanza. “¿No estarás hablando de tu prima, no?”, la apuró. “No voy a hablar de eso porque estoy completamente en contra”, gritó. “Todo mal con la Ley de Glaciares, todo mal con el señor Presidente bailando con no sé quien mientras se quemaba la Patagonia”, se despachó. “No quiero hablar de política. Yo pienso que la política es una trampa para que nos odiemos”.

Su vida sentimental

Cuando Casán destacó la presencia de su movilero en la cama de Cantilo, la voz de “Nada es para siempre” no dudó en confesarse también en ese aspecto: aseguró que hace 13 años que no tiene sexo y que nunca estuvo mejor. “Es mentira la serie de Fito. Él me dejó, no me soportaba más”, sumó entre risas. También contó que le dijo que, si decía la verdad, debía contar cosas de su infancia para explicar por qué “estaba loca”.

“¿Tenés un amor de tu vida o sos vos?”. “Sí, estoy tratando en las terapias de hacer eso. Yo quiero estar sola”, respondió Cantilo. También evadió la pregunta sobre quién fue el amor de su vida y le bajó el precio a la creencia de que estuvo con muchos hombres en su vida. “No tantos como vos pensás”, le dijo a Moria, y enumeró a algunos: “Calamaro, Charly, Fito… y hay un montón más”, dijo y contó una divertida anécdota que vivió con Charly García, de quien aseguró que tenía “un harén”. “Yo esperaba en los estudios horas y horas para ir a la casa y un día me fui gritando: ‘¡cerdo, cerdo!’, por el ascensor”.

Antes de despedirse, Cantilo contó que el 25 de abril se vuelve a presentar en el Auditorio Belgrano y que Fito Páez va a estar presente.