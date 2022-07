La emoción de Susana Giménez, tras volver al teatro en Punta del Este: “Estaba muy nerviosa”

Susana Giménez regresó al teatro, su primer amor. El preestreno para invitados de Piel de Judas, la obra que la tiene como protagonista, tuvo lugar este jueves en Punta del Este, en la previa a su gran debut, previsto para esta noche.

En una función exclusiva para socios del Club El País, que se celebró en Enjoy Punta del Este (ex Hotel Conrad), la diva recibió el aplauso del público y de su equipo. Saludó a los presentes y dialogó con la prensa del país vecino.

En conversación con el diario El País, Susana compartió su experiencia tras su debut en un escenario local. “ Es un placer enorme. Es la primera vez que trabajo en Uruguay así, y fue un placer ”, dijo. Y agregó: “Yo sé que es como mi casa, porque vengo hace muchisimos años, y además Uruguay y Argentina, bueno…”, pronunció respecto al vínculo que une a ambos países.

La conductora y actriz también recordó que su popular programa televisivo fue asimismo emitido durante largo tiempo al otro lado del Río de la Plata. “ Sé del cariño de la gente, porque cuando camino por la calle no me dejan, me dicen todas cosas divinas ”, agregó respecto a los gestos que recibe por parte de sus admiradores uruguayos.

En la noche de ayer, Susana también compartió sobre el escenario, una vez finalizada la función, su alegría por el recibimiento del público. “Emociona que te reciban así. Además, en la calle todos los días me dicen lo mismo: ‘Qué suerte que estás acá, no te vayas’. ¡Y no me voy a ir, cómo me voy a ir! Felicidad, todo felicidad”, manifestó.

Mercedes Sarrabyarouse, hija de la diva, y Teté Coustarot, fueron algunas de las figuras que acompañaron a la actriz en un día tan especial. Al abandonar el teatro, Giménez habló con un móvil del sitio Farándula Show y, al ser consultada por la función, expresó: “Estuvo fabulosa; la gente divina; todos divinos, adorables”, dijo.

“¿Estabas nerviosa, Su?”, quise saber el cronista. “Muy…”, respondió la estrella de la televisión argentina desde dentro del vehículo, en el que se retiraba junto a Teté Coustarot. Acto seguido, aclaró que debía continuar viaje: “Hay mucho viento y yo estoy con gripe…”, mencionó con amabilidad.

Piel de Judas se estrenará oficialmente este viernes 15, y tendrá funciones al menos hasta el 12 de agosto. La actriz Julieta Nair Calvo se sumó al elenco, en el que Antonio Grimau es coprotagonista principal. También participan en la puesta los actores David Masajnik, Patricia Álvarez y Sebastián Slepovic.

La obra llegó a agotar entradas noche tras noche en el teatro Lola Membrives de la Calle Corrientes en su versión porteña en el año 2015, y Gustavo Yankelevich logró convencer a Susana Giménez para que retome la comedia con la que, tras 24 años de ausencia de los escenarios, regresó a las tablas.

En su estreno en Buenos Aires, Piel de Judas fue dirigida por Arturo Puig, y Susana estuvo acompañada en escena por un elenco integrado por Grimau, Mónica Antonópulos, Alberto Fernández de Rosa, David Masajnik, Marcelo Serre y Goly Turilli.

Susana y el elenco de Piel de Judas, en 2015 prensa

Cabe recordar que la última labor teatral de Susana antes de Piel de Judas fue en 1991, en La Inhundible Molly Brown, la comedia musical donde también participaba Juan Darthés, más conocida por su versión cinematográfica, estelarizada por Debbie Reynolds. Con este espectáculo, también estrenado en el teatro Lola Membrives, cerró una exitosa trilogía de musicales integrada también por La mujer del año (donde conformaba rubro con Arturo Puig) y Sugar (en la que era escoltada nuevamente por Puig y su entonces pareja Ricardo Darín). Antes de esta etapa supo descollar en comedias de texto –de hecho debutó en una, en Las mariposas son libres, junto a Rodolfo Bebán y Ana María Campoy, en 1971, luego de una exitosa carrera como modelo- y también en el género de revistas, donde compartió cartel con Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Moria Casán.