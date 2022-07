En fotos: del tierno gesto de amor de Rusherking y la China Suárez a los famosos que disfrutaron de una salida circense en familia

La China Suárez le dio play oficialmente su carrera musical con el lanzamiento de su primer tema como solista, “Lo que dicen de mí”. Para celebrar este nuevo hito en su carrera, la actriz organizó un evento en un bar de Palermo al que acudieron amigos, colegas y por supuesto su amor, Rusherking.

Tomados de la mano, Rusherking y la China Suárez fueron fotografiados al llegar al bar en Palermo elegido para presentar "Lo que dicen de mí" Gerardo Viercovich - LA NACION

La pareja llegó al evento de la mano. Ella lució un traje negro con remera blanca, mientras que él optó por un traje rosa. Ángela Torres, Brenda Asnicar, Malena Sánchez y Fernán Mirás fueron algunos de los invitados a la gran noche. La ex Casi ángeles retomó su carrera musical hace unos meses con el lanzamiento de “El juego del amor”, en dúo con Santiago Celli, y había anticipado que tenía más canciones para compartir con sus fans.

La China retoma su carrera musical y vivió una gran noche rodeada de afectos Gerardo Viercovich - LA NACION

“ Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era ”, dice una de las estrofas de la canción, que la artista habría escrito luego de estar involucrada en el escándalo que la colocaba como tercera en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Fernán Mirás, que trabajó con Suárez en Argentina, tierra de amor y venganza, llegó junto a su pareja al evento Gerardo Viercovich - LA NACION

Hoy, con el escándalo en el pasado, Eugenia disfruta de su nuevo amor. A finales de mayo, Rusherking -cuyo nombre real es Thomas Nicolás Tobar- habló abiertamente sobre su relación con la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, durante su paso por el programa PH: Podemos hablar. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera... Estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven, luego de dar un paso al frente cuando pidieron que avancen aquellos que la están pasando bien en el amor. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, agregó. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber Cristina Pérez, otra de las invitadas. “Como es conmigo me enamora mucho”, respondió él.

Ángela Torres y Brenda Asnicar también dijeron presente Gerardo Viercovich - LA NACION

Ante la insistencia del resto de los invitados, Thomas relató como se conocieron con Suárez y quien dio el primer paso. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”, explicó. “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

Ese momento marcó un quiebre y dio paso a un encuentro. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, relató y reconoció que “la primera noche de amor fue acá”, no en España.

En otro rincón de Buenos Aires, varios famosos disfrutaron de una tarde en familia en el Circo Servian. Ernestina Pais, Jésica Cirio y su hija Chloe, Marco Antonio Caponi y Mónica Antonopulos, Juana Repetto junto a sus hijos Toribio y Belisario, Ximena Capristo y Gustavo Conti con su hijo Félix, Soledad Solaro, Benito Fernández, Barby Silenzi y su hija Elena y Floppy Tesouro con su hija Moorea fueron algunos de los que se acercaron a ver el show.

Juana Repetto junto a sus hijos Toribio y Belisario Gerardo Viercovich - LA NACION

Jésica Cirio con la pequeña Chloe, compartió una divertida charla con Ernestina Pais Gerardo Viercovich - LA NACION

Barby Silenzi junto a sus hijas Elena y Abril Gerardo Viercovich - LA NACION

Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos Gerardo Viercovich - LA NACION

El Gran Sueño, el espectáculo de acrobacias que la compañía tiene en cartel estas vacaciones de invierno, es un show a puro dinamismo que fusiona el arte circense, presentando artistas nacionales e internacionales en cuadros de trapecio que desafían la ley de la gravedad: clowns, trampolín, motos en la desafiante rueda de la muerte, destreza en verticales y mucho más, con elementos teatrales y coreográficos, además de tecnología lumínica y auditiva de última generación.

Floppy Tesouro llegó acompañada de su hija Moorea y una amiga Gerardo Viercovich - LA NACION

Gustavo Conti y Ximena Capristo y una salida para palpitar las vacaciones de invierno Gerardo Viercovich - LA NACION

Pais y Benito Fernández disfrutaron del show que se presenta en el Complejo Al Río, en Vicente López Gerardo Viercovich - LA NACION

Coco Fernández y Virginia Elizalde, junto a su familia y amigos Gerardo Viercovich - LA NACION