La emoción de Sydney Sweeney por su increíble doble nominación a los Emmy 2022

Esta mañana, Sydney Sweeney recibió una inesperada y sorpresiva noticia: no solo estaba nominada a los Emmy, sino que fue elegida para competir por el premio a mejor actriz en dos categorías diferentes, algo completamente inusual y que no sucede casi nunca, sobre todo teniendo en cuenta sus jóvenes 24 años.

Sweeney está nominada a mejor actriz de reparto en drama por su papel en Euphoria y a mejor actriz de reparto en miniserie por su trabajo en The White Lotus, también de HBO. Esta es la primera vez que la artista es reconocida por sus trabajos para un premio de semejante envergadura.

“¡Qué mañana! Muchas gracias a la Academia de Televisión por mis nominaciones a los Emmy. Es un honor saber que tanto Olivia como Cassie han conectado con tantas personas . Estoy muy orgullosa de ambos shows y agradecida con todos los que han sido parte de ellos. Pero lo más importante, a mi mamá ¡Te amo y lo hemos logrado en el medio de todos los altibajos! ¡Gracias, gracias!”, escribió en su cuenta de Instagram, en donde subió un corto video en donde se la ve llorando mientras habla por teléfono con su madre.

“Estoy emocionada, incrédula y más que agradecida”, le dio Sweeney a la revista People un rato después de que se anunciaran las nominaciones. “¡Hoy es un gran día!”, agregó.

Al momento en que se anunciaron las ternas, la actriz estaba terminando una prueba de vestuario para otro proyecto. “Estoy en plena preproducción de Madame Webb, así que ando de un lado a otro entre pruebas, ensayos y lecturas de mesa”, explicó. “Estaba en el auto y de repente mi teléfono empezó a sonar. Ni bien vi que estaba nominada llamé a mi madre, después a mi equipo, a mi papá y a mi hermano. ¡Simplemente estaba sentada en el auto!”, reveló.

Si bien sus trabajos habían sido admirados tanto por la prensa como por los críticos, Sweeney asegura que nunca esperó obtener una nominación, mucho menos dos . “No me lo esperaba”, aseguró. “Cuando me enamoré de la actuación, y cuando me enamoro de mis personajes, realmente no pienso en todo el universo de los premios. Creo que hay tantos actores increíbles por los que estaba apostando, que realmente no estaba preparada”.

Sweeney fue la actriz que brilló desde el primer episodio de Euphoria hasta el quinto de su segunda temporada, el último en emitirse hasta la fecha. En el drama adolescente la actriz tuvo la tarea titánica de aportarle verosimilitud al cambio rotundo del arco narrativo de la joven. Esa jugada provocadora que hizo Levinson al unir románticamente a Cassie con Nate (Jacob Elordi) puso a la actriz en una posición incómoda, ya que su personaje pasó de tener una relación con Christopher (Algee Smith, quien quedó relegado en esta vuelta) a forjar un vínculo tóxico con quien fuera la pareja de su mejor amiga.

La joven no solo se destaca en Euphoria, su versatilidad podemos rastrearla, entre otros exponentes como Everything Sucks! y Sharp Objects, en su rol de Eden en The Haindmaid’s Tale, que le requirió de una personificación más sutil, y en la miniserie The White Lotus, donde se entregó a la sátira de Mike White con gran facilidad.