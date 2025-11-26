La emoción de Virginia Da Cunha por el reencuentro de Bandana y su duro análisis del show

La noche del pasado domingo marcó un nuevo capítulo para Bandana, que regresó a los escenarios tras once años sin presentaciones. El reencuentro tuvo lugar en el marco de una fiesta en un boliche de la Costanera aunque, a pesar de las intensas emociones vividas, para algunas de las integrantes del grupo, como Virginia Da Cunha, el resultado no fue del todo el esperado.

Tras las tensiones de los días anteriores al show por el delicado momento que atravesó Lourdes Fernández después de la detención de su expareja, Leandro García Gómez, finalmente llegó la esperada fecha y quienes supieron ser estrellas juveniles más de dos décadas atrás dieron su espectáculo.

La presentación formó parte de un evento convocado por el DJ Tommy Muñoz y no constituyó precisamente una actuación oficial de la banda, aunque sí supuso un reencuentro escénico con sus clásicos hits y coreografías luego de un extenso período sin actividad conjunta.

Bandana volvió a los escenarios tras once años sin actividad LATM+35

Después del show, tanto Fernández como Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Da Cunha compartieron imágenes de la velada a través de las redes sociales. Sin embargo, Da Cunha fue más allá e hizo una profunda valoración del encuentro. A través de un posteo, reflexionó sobre las sensaciones que le dejó el recital que brindaron, que duró casi media hora.

En su mensaje, la cantante sintetizó primero: “Lo hicimos”, y aclaró que no se trató de la presentación formal que podría esperarse en un homenaje por los 25 años de la banda. “No fue el show oficial, no fue el formato a la altura de lo que sería un homenaje a los 25 años… Eso está claro”, reconoció.

Las integrantes compartieron 25 minutos de presentación en un encuentro a pura emoción LATM+35

La artista mencionó que la vuelta a escena se concretó tras haber superado “muchísimos obstáculos, opiniones, contradicciones, historias de vida no sanadas, cosas no dichas, puro quilombo que ni yo termino de entender”, escribió.

Sin embargo, la cantante expresó que el regreso de Bandana fue significativo para las integrantes y para sus fans. “La magia sigue viva. Fueron 25 minutos de puro disfrute y lo vivimos como una verdadera fiesta. Nuestro público es el mejor del mundo. El lugar colapsaba de amor y euforia. Por eso volvimos y por eso volveremos”, subrayó.

Virginia Da Cunha reflexionó después del show y aseguró que no fue una presentación oficial LATM+35

En el mismo mensaje, Da Cunha agradeció a las personas que acompañaron la preparación de la presentación y dedicó un espacio a su entorno cercano, en concreto a sus familiares que viajaron para acompañarla y a sus amigas que estuvieron presentes. Finalmente, describió el abrazo final entre las integrantes de Bandana como un gesto de gran significado después de tantos años alejadas. “Hoy me quedo con ese abrazo que fue real”, resaltó.

El regreso del grupo dejó abierta la posibilidad de próximas fechas, algo que Da Cunha insinuó: “Apenas se vuelvan a alinear los planetas saldremos a gritar las fechas 2026 a los cuatro vientos”. Finalmente, la cantante concluyó con optimismo: “La vida es un carnaval y las penas se van cantando”

Las artistas cantaron en una fiesta convocada por el DJ Tommy Muñoz LATM+35

Lourdes Fernández y una delicada cirugía

En medio del conflicto con su exnovio, procesado con prisión preventiva por presuntos delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, Lourdes Fernández será sometida a una intervención quirúrgica en la que le extraerán el útero y los ovarios.

Debido a los dolores y el malestar físico que padece, la cantante explicó que tuvo que cancelar esta semana su presencia en un programa de televisión y, a través de las redes sociales, pidió disculpas al conductor Ángel de Brito por no haber podido realizar la entrevista con LAM, ciclo al que había sido invitada.

“Me tengo que hacer una histerectomía, banqué todo lo que pude porque teníamos muchos proyectos con las chicas”, expresó la artista en un mensaje en el día de ayer, en el que confirmó que deberá pasar por el quirófano en forma inminente. “Tengo miomas, que son quistes benignos, pero por suerte está todo bien. Es algo que realmente cierra una etapa. Quiero agradecerles a todos el cariño y los mensajes”, remató.