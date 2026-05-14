Marcelo Tinelli vuelve con Bailando por un sueño: cuándo y quiénes serán las figuras convocadas

Marcelo Tinelli anunció su regreso a la televisión para darle un cierre definitivo al Bailando por un sueño. El conductor prepara una edición histórica para la despedida de su emblemático programa y Ángel de Brito adelantó algunos detalles sobre lo que será “el último baile” para el presentador.

En las últimas horas, el propio Tinelli encendió la expectativa al compartir en sus historias de Instagram una selfie junto a De Brito, una imagen que acompañó de la frase: “Vuelve el Bailando”.

El periodista, por su parte, redobló la apuesta en sus redes sociales al compartir varias fotos junto a Tinelli y escribir: “Se viene el último Bailando. ¿Qué parejas les gustaría en la pista? El jurado ya está listo”. Marcelo no tardó en responder al posteo con una frase que encendió aún más a sus seguidores: “¡Vamos, Angelito querido! ¡Son muchos los que pueden estar!”.

La publicación fue el puntapié para que De Brito revelara más tarde más detalles en su ciclo de Bondi Live, espacio en el que confirmó que ya hubo una charla formal y que el conductor está decidido a cerrar una etapa.

“Quiere un Bailando más, el último. Me dijo que quiere hacer el Bailando final. The last dance, el último baile”, reiteró De Brito, dejando en claro que no se trataría de una edición más, sino de la despedida de uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina.

Según explicó el conductor de LAM, la idea de Tinelli sería llevarlo a la pantalla hacia fines de 2026. “Lo quiere hacer a fin de año. Un gran Bailando pero cortito, con el jurado de siempre: Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y quien les habla”, contó.

La propuesta busca recuperar la esencia del programa con el regreso del jurado más emblemático, una pista renovada y una mezcla de participantes históricos junto a nuevas figuras. “Con participantes potentes, nuevos y viejos. Lo está armando”, agregó el conductor.

Entre los primeros nombres que comenzaron a sonar figura Nicolás Occhiato. El fundador de Luzu TV ya habría recibido el llamado personal de Tinelli. “Ya lo llamó a Nico Occhiato, le dijo que le gustaría... A él le dio toda la carrera el Bailando y también el amor”, remarcó De Brito, en referencia al lugar clave que ocupó el programa en la carrera del joven conductor.

Uno de los interrogantes reside en qué pantalla elegirá Tinelli para su despedida. En este sentido, el periodista de espectáculos mencionó que el conductor venía evaluando distintos proyectos ligados a la televisión.

Antes de este esperado regreso, Tinelli viajará a los Estados Unidos para encabezar una cobertura del Mundial de Fútbol. Recorrerá las sedes donde juegue la Selección Argentina y encabezará un ciclo de streaming a las 21, acompañado por Opy Morales, que incluirá análisis, entrevistas y resúmenes de cada jornada.

Tinelli, enamorado

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda confirmaron su relación (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

En paralelo, Tinelli atraviesa un gran presente en lo personal. Tras su separación de Milett Figueroa, días atrás confirmó su romance con la exmodelo y empresaria Rossana Almeyda. “Estamos comenzando algo y estoy muy contento. Me sedujeron un montón de cosas. La estoy conociendo. Es una mujer maravillosa que me hace sentir bien. Nos hacemos bien juntos. Está comenzando algo que considero una linda relación”, expresó sobre esta nueva etapa en una entrevista. Además, Tinelli compartió parte de su intimidad en Instagram con una serie de postales con su nueva novia. “Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto”, escribió en la publicación, en la que etiquetó a su nueva pareja.