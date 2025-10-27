La emoción del actor Frankie Muniz por la vuelta de la serie Malcom en plan revival: “Extrañaba a mis hermanos”

En el año 2000, llegó a la pantalla de televisión Malcolm, una serie que parodiaba con mucha inteligencia las desventuras de una familia tradicional de los Estados Unidos. Con apenas 14 años de edad, el centro de la acción se centraba en el actor Frankie Muniz. A un cuarto de siglo de aquel suceso, vuelve la serie que durante años fue presentada como “Los Simpsons en carne y hueso” y que se convirtió en una sitcom de “de culto”.

Antes del regreso fue el mismo Muniz quien no pudo disimular su emoción en su cuenta de X. Subió una imagen detrás de cámaras junto a Justin Berfield y Christopher Masterson, quienes interpretaron a sus hermanos Reese y Francis en la secuencia original. “Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción principal. Estoy muy emocionado porque vean los nuevos episodios; extrañaba a mis hermanos“, escribió.

Muniz junto a sus "hermanos", Justin Berfield y Christopher Masterson X @frankiemuniz

Lo concreto es que Malcom vuelve a la pantalla con un revival (Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair) que contará con el elenco original para darle vida a las aventuras de la familia Wilkerson. En verdad, con casi todos porque Erik Per Sullivan, quien interpretó al entrañable Dewey -el cuarto hijo de la familia-, no formará parte del regreso debido a que se encuentra retirado de la actuación.

“No exagero cuando digo que grabar esto fue mucho más divertido de lo que imaginaba. Creo que los fans se sorprenderán al ver dónde están los personajes ahora”, señaló quien fue elegido por un casting entre desconocidos niños de nueve años, la edad que Malcolm tenía según el guion. En aquel momento, ninguno de ellos terminó de convencer al equipo creativo. Por error apareció en el casting Frankie Muniz, quien tenía en aquel momento 13 años. Aunque salió confesándole a su madre que no había quedado, a los pocos días sonó el teléfono de la casa de sus padres: el pequeño había sido elegido para interpretar a Malcolm.

Frankie Muniz de 13 años, cuando quedó sorpresivamente como protagonista de Malcolm

En mayo de este año el actor ya había expresado su entusiasmo con este retorno. También en su cuenta de X había subido subió la imagen de una claqueta correspondiente a la filmación de los nuevos especiales, y escribió: “Finalizado el rodaje de esta nueva versión de Malcolm. Y créame que todavía me estoy recuperando. Esta experiencia fue increíble, como volver al salvaje mundo de Malcolm, pero con todo el amor y el caos totalmente al máximo. Reencontrarme con el elenco, conocer a nuevos personajes, reírme hasta que duela y generar nuevos recuerdos en set. Todo eso se sintió como un sueño del que no quería despertarme. Pasó todo muy rápido, como un borrón de momentos perfectos. Desearía que siguiera así por siempre”, sostuvo.

La trama girará alrededor de los padres del protagonista, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek), y su celebración por sus 40 años de casados. Por ese motivo, reúnen a todos sus hijos, sumado a nuevos personajes que se unirán a la atípica familia central.

Muniz comenzó su carrera en televisión a una edad temprana Apareció en comerciales y programas de televisión antes de conseguir su papel icónico en la serie de comedia. Su trabajo en la serie le valió múltiples nominaciones a premios, incluso dos al Globo de Oro. En paralelo a la actuación, es piloto de automovilismo (Fórmula BMW y NASCAR), músico (fue baterista en la banda Kingsfoil) y productor.

El niño prodigio (Frankie Muniz) y su familia esperpéntica

Pero en 2012 sufrió un accidente cerebrovascular que afectó su habla y memoria. Desde entonces experimentó varios ataques isquémicos transitorios, lo que impactó su salud. En varias ocasiones habló abiertamente sobre este problema, y sobre cómo afectó su capacidad para recordar detalles importantes de su vida, lo que significó todo un desafío.

Frankie Muniz junto al resto del elenco de "Malcolm in the middle"

Tras una larga pausa en la actuación, se reintegró al mundo del entretenimiento sin dejar de lado su otra pasión: el automovilismo, una actividad que combina con su vida familiar. En el plano personal, hace 5 años se casó con Paige Price, con quien tiene un hijo llamado Mauz Muniz, nacido en marzo de 2021.

Eso sí: vale aclarar que para el retorno habrá que esperar el retorno de la serie de Disney+ habrá que esperar para el año próximo.