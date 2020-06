La emoción de Juana Viale por la confesión del nutricionista Sergio Verón

Sergio Verón y su pareja agrandan la familia: "Vamos a ser papás de dos nenas" Crédito: Instagram

Gracias a sus apariciones televisivas, Sergio Verón se convirtió en uno de los nutricionistas más conocidos del país . Sin embargo, nunca expuso su vida privada en los medios. Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, ahora comandada por su nieta, Juana Viale, el profesional sorprendió al revelar que hace 12 años que está en pareja con el director de cine y teatro Franco Verdoia , y que se encuentra en el tramo final para adoptar a dos niñas.

"Trabajo mucho y nunca hablo de mi vida privada, pero esta es una situación especial... voy a ser papá, vamos a ser papás, de dos nenas, dos hermanitas que son maravillosas. Van a la escuela primaria y tienen 9 y 11 años", reveló mientras el resto de los invitados lo felicitaba. "Fue un proceso largo. Yo estoy en pareja desde hace 12 años con Franco, algo que nadie sabe, y hace un tiempo empezamos a pensar en esta posibilidad, pero no desde el ego de ser papás, sino desde el lugar que los niños y las niñas nos den esa posibilidad de formar una familia".

Así, los hombres comenzaron un arduo camino repleto de trámites que les abrieron los ojos a un nuevo mundo. "Fuimos al Consejo del Menor y la Familia, un lugar maravilloso en donde trabaja un equipo brillante que hace cosas maravillosas. Ahí nos sacamos un montón de creencias erróneas y mitos de la adopción en la Argentina, y vimos que todos quieren niños o niñas bebés, pero que hay una cantidad de niños y adolescentes que están esperando una familia".

"En todo este proceso te das cuenta que hay muchos chicos esperando. De pronto llegás al hogar y se preguntan si los van a buscar a ellos o no... hay algunos niños que llegan a la mayoría de edad y no son adoptados", explicó, y aseguró que fueron las pequeñas las que los eligieron a ellos como padres. "Está todo tan bien estructurado que son los niños los que te eligen a vos. Ellos deciden qué tipo de familia quieren, de papá y mamá, dos papás, dos mamás, mamá sola o papá solo".

Mientras mostraba ante las cámaras las pulseras que sus hijas le regalaron y que llevan puestas como un tesoro, Sergio contó como fueron los primeros días compartidos. "Nos estamos juntando a tomar la merienda y a hacer las tareas, hacemos manualidades, pintamos y dibujamos. Ellas tienen años de vivir en ese hogar donde están sus compañeritos, su red de contención, y hay que cumplimentar una cantidad de pasos para que todo esto sea de a poco".

En ese entonces, el nutricionista reveló una divertida curiosidad que le plantearon las nenas a él y su pareja. "Me dijeron: 'Cuando digamos papá en casa ¿quién va a venir?' Y luego nos contaron que se habían quedado pensando hasta las cinco de la mañana. 'Ya lo tenemos organizado, vos sos papi y él (Franco) es papá'", determinaron las pequeñas.

"Es tan lindo todo esto. Son dos niñas que te eligieron a vos para que seas su familia, y eso para mí es lo que vale. No pasa por tener el título de papá, que me encanta y que sin ninguna duda te cambia la vida", reflexionó emocionado ante los ojos vidriosos de la conductora, Juana Viale. "Los primeros días me imaginaba que debe ser igual a cuando nace el bebé: te lo traen y lo tenés. esa sensación".

"Teníamos algunos miedos, pensábamos: 'no digamos nada hasta que no esté concreto', porque hay una parte legal que determina si vos estás apto para ahijar niñas o niños", contó sobre por qué mantuvo en secreto la noticia durante tanto tiempo. "Pero se nos dio y estamos felices".