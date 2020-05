La emotiva carta de Silvia Legrand que hizo llorar a su hermana, Mirtha

La emoción de Mirtha Legrand al escuchar la carta que leyó su hermana, durante los festejos por los 50 años de su programa televisivo Fuente: Archivo

1 de mayo de 2020

La conexión entre ellas era única. Ellas mismas lo decían, cada vez que tenían oportunidad. Gemelas, casi idénticas en su apariencia, las dos supieron brillar en la pantalla grande en la época de oro del cine nacional, pero Silvia y Legrand tomaron luego decisiones que las volvieron muy diferentes : mientras la primera decidió abandonar su carrera para dedicarse a su familia, la otra se convirtió en conductora de un ciclo que batió récords en cuanto a permanencia en el aire y en una de las divas más importantes del mundo del espectáculo.

Justamente, en el contexto de los festejos por el 50 aniversario de Mirtha Legrand en la televisión , hubo una de las sorpresa que hizo llorar a la conductora: la carta de su hermana, un gesto que la Chiqui no se esperaba.

Mientras en la pantalla aparecían fotos de ambas durante su infancia, la voz en off de Silvia Legrand leía las palabras que iban apareciendo en el papel .

"Querida hermana, en estos cincuenta quiero expresarte algunas cosas, y temo sinceramente traicionar mis sentimientos y mi imparcialidad. Eres un ser único e irrepetible, cuando a veces decís que has dado tu vida al público, es verdad. Agreguemos tus largos años de cine: empezaste a los once años y no has parado hasta hoy, haciendo honor a tu personal elegancia, proverbial elegancia, tus verdades, tus convicciones... No en vano sos tan amada. Como hermana tengo orgullo por tus logros y por el cariño y respeto mutuo. No quiero ocupar, chiquita, más tiempo en este homenaje. Que te parece si me despido con la poesía esa que tanto nos gusta a las dos e invoca a nuestro querido pueblo".

"Mi vida fue de día y en enero, al aire libre, bajo un sol redondo, encendido en la sombra de un macondo, feliz santafesino y chacarero. El murmullo era el sonido de aquel piano y un pequeño carnaval como trasfondo y andábamos corriendo por el fondo con una mandarina en cada mano. ¿Qué mas puedo pedirle a la alegría, si la vida era una vuelta a la manzana y nadie... estaba muerto todavía?."

"Mil gracias por tantos años de trabajo, de trabajos inolvidables, y por regalarnos tu figura y delicadeza. Y no sigo porque la emoción no me lo permite. Chau hermana, te quiero"

Escuchar la voz y las palabras de su hermana, hicieron que Mirtha no pudiese contener las lágrimas . Más que emocionada, la diva agradeció a su otra mitad y aseguró que Goldie era una de las personas más importantes de su vida.

"Me tomó de sorpresa esto, nunca sale Goldie, nunca. Nos queremos tanto, tanto... somos gemelas, ella me comía todo en la panza de mi mamá, por eso me dicen chiquita. Yo nací con 1,200 kg y ella era la gordita. Eramos tan idénticas de chicas que papá nos sentaba a cada una en una rodilla y nos decía: '¿Quién es? ¿Mi chiquita o mi gordita?', porque eramos idénticas. Es parte de mi vida, ella es mi hermana, mi madre, mi todo. Goldie, todo mi amor querida, todo mi amor. Cuantas emociones chicos, yo no sé si mi corazón resiste todo esto".