La emotiva reaparición de Susú Pecoraro en los Premios Cóndor: “Hablan del ego del artista, pero no de la entrega”

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina celebró este lunes la entrega de los Premios Cóndor de Plata con la participación de numerosas figuras del espectáculo. En uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, la actriz Susú Pecoraro fue homenajeada y agradeció el reconocimiento con un discurso que recibió el efusivo aplauso de sus colegas en el Centro Cultural 25 de Mayo.

En una noche en que la gran ganadora fue la película Argentina, 1985, Pecoraro fue distinguida con el premio María Luisa Bemberg. La célebre intérprete de producciones como Tacos Altos, Camila o Roma recordó frente a la sala distintos momentos de su trayectoria y destacó el trabajo de quienes hacen cine en el país. Frente a un video con imágenes de los distintos papeles que supo encarnar a lo largo de los años, Pecoraro se mostró emocionada y expresó: “ Ay, Dios, no sé qué decir, no pensé nada. ¡Guau, cuánto trabajo, cuánta vida! En unos minutos pasó mi vida, ¡mi vida en el cine! ”.

La actriz, acompañada por Willy Lemos, recibió el premio María Luisa Bemberg Gerardo Viercovich

Y continuó: “ Mi vida en el cine es mi vida, porque detrás de cada escena me acordaba de esa ropita, ese peinado, ¿quién me lo hizo? Estaba todo el tiempo pensando qué pasaba atrás, y qué pasaba en mi vida en ese momento, con quién estaba, quién me amaba ”, manifestó. La actriz de 70 años, que mantiene un bajo perfil mediático, repasó los tiempos en que todavía vivían sus padres. “Mami que me miraba y me decía: ‘Qué hermosa que sos’, y yo me lo creía. Mi papá era más exigente: ‘Tendrías que haber dicho tal cosa, pero estuviste bien’”, compartió con los presentes.

Pecoraro, junto al actor Leonardo Sbaraglia Gerardo Viercovich

En sus agradecimientos, la artista hizo mención “a cada persona” que trabajó a su lado en sus películas. “No me refiero solo a los directores, sino a cada uno de ustedes que estaban ahí, que eran las haditas madrinas que nos peinan, nos arreglan, que confían en nosotros y nosotros confiamos en ellas. Esa cosa me encanta del cine: que me tiro a la pileta, ‘haceme lo que vos quieras, peiname como quieras’, o el director que confía”, señaló.

Radiante, con un traje en vibrantes colores metalizados, la actriz posó para los flashes Gerardo Viercovich

Pecoraro se refirió, además, a la “aventura” del cine. “Cuando entramos en una película no sabemos hacia dónde vamos, porque no sabemos siquiera cómo va a salir, cuál va a ser el resultado. Cuando empezamos, no sabemos nada. Y amo no saber nada, amo estar con otros que me atajen, amo trabajar con el otro, darle todo para que me lo pueda devolver, eso que sucede entre nosotros que solo nosotros lo sabemos, lo que es el cine”, pronunció.

Finalmente, la actriz habló de la industria nacional: “Al cine lo hacemos entre todos nosotros, es nuestro, es argentino, lo queremos. Si estuviera Jorge Luz me diría: ‘¡Argentina!’, porque siempre me decía: ‘Qué argentina que sos’. Qué orgullo ser argentina”.

Susú Pecoraro, en una escena de Camila, la película de María Luisa Bemberg

La actriz resaltó finalmente la importancia de poner en valor el trabajo de los realizadores, intérpretes y encargados de la producción cinematográfica. “Nosotros estamos cuidando el cine, porque nos estamos matando por hacerlo genial. Nos tienen que cuidar a nosotros, porque el amor tan grande que tenemos nosotros por el cine. A veces hablan del ego del artista o del actor, pero nadie habla de la entrega, de la confianza. Lo que nosotros hacemos es amor ”, sentenció.

En 2018, Pecoraro fue nombrada personalidad destacada de la Cultura por la Legislatura porteña como reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al cine argentino. “Con más de 40 años de carrera y prestigio internacional, su legado es un ejemplo para las futuras generaciones de actrices y su aporte a la cultura de nuestra ciudad y de la Argentina la hacen merecedora de los reconocimientos desde todos los sectores”, destacaba entonces el diputado Maximiliano Ferraro.

Formada en el Conservatorio de Arte Dramático en los años 70, la intérprete comenzó su carrera en publicidad, alternándola con diversos trabajos en televisión y teatro, hasta que llegó su oportunidad en cine en 1978 con Allá lejos y hace tiempo, dirigida por Manuel Antin. En 1980 participó en Mis días con Verónica, dirigida por Néstor Lescovich, y años más tarde María Luisa Bemberg la eligió para protagonizar Camila junto al actor español Imanol Arias, papel que le valió la fama internacional.

Uno de sus últimos trabajos en televisión fue en la tira La leona (2016), al tiempo que en cine se destacó con su composición de Estela de Carlotto en el film Verdades verdaderas (2011), de Nicolás Gil Lavedra.

