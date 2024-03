Escuchar

Dos meses después de revelar ante el mundo que tiene cáncer de mama, Nicole Eggert sigue documentando su lucha contra la enfermedad a través de sus redes sociales. En los últimos días, la actriz mostró como tuvo que cortarse su cabellera debido a la quimioterapia y lució orgullosa su nuevo look .

La estrella, de 52 años, compartió un video de sí misma afeitándose la cabeza . Al principio del clip, publicado en su cuenta de Instagram y el cual está musicalizado con la canción de los Beastie Boys “Fight Your Right”, Eggert sonríe a la cámara antes de agarrar una máquina de cortar el pelo. A continuación, comienza a afeitarse la cabeza y automáticamente muestra un clip en tiempo acelerado de todo el proceso.

La hija de la actriz, Keegan, de 12 años, aparece en el vídeo para ayudar a su madre con el proceso, sobre todo en la parte posterior de la cabeza. Sin perder la sonrisa, Eggert termina el video acariciándose la cabeza y compartiendo fotos de ella y la pequeña abrazadas y sonriendo ante la cámara.

“ Quizá el curarse no tenga tanto que ver con cambiarnos a nosotros mismos, sino con permitirnos ser quienes somos ”, escribió como epígrafe, citando a la escritora Madeleine Eames. En pocos minutos, la publicación se llenó de mensajes de aliento de otros colegas como Jennie Garth, Erika Eleniak y Alyssa Milano.

Antes de raparse por completo, la ex Baywatch se había cortado el pelo bien corto en febrero, proceso que también compartió en sus redes sociales. “Mantente un paso por delante de tus miedos y nunca serás derrotado”, escribió Eggert en aquel momento, junto a un vídeo de su corte de pelo. “Gracias a Michelle David por reírse conmigo y darme este nuevo peinado tan hermoso cuando mi idea era cortarlo por completo”.

A comienzos de enero, la revista People reveló que Eggert fue diagnosticada con cáncer de mama, y ella explicó el modo en el que empezó su peregrinaje vinculado a su salud. Todo comenzó en octubre de 2023, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho izquierdo. Si bien inicialmente supuso que se trataba de un síntoma vinculado a la menopausia, la situación cambió cuando se palpó la zona, y notó la presencia de un bulto.

“Realmente me dolía y sentía una palpitación. Sin dudarlo pedí turno con mi médico clínico, e inmediatamente me mandó a hacer un chequeo. Pero el problema era que no podía conseguir turno, estaba todo tomado. Así que tuve que esperar hasta noviembre, para que me vieran”, relató en ese momento, haciendo público su diagnóstico. De ese modo, la intérprete fue sometida a una mamografía y tres biopsias, y los resultaron arrojaron que tenía cáncer de mama en fase 2.

De cara al futuro, el próximo paso en su tratamiento es someterse a una intervención quirúrgica para removerle el tumor, y que luego evaluar el inicio de la quimioterapia. Más adelante y con respecto a sus cuidados, Eggert detalló: “Ahora es cuestión de saber si puedo comenzar el tratamiento antes de la cirugía, o si los especialistas pueden llevar a cabo la intervención y una vez hecho eso, debo comenzar el tratamiento”.

Eggert es madre de dos niñas, Keegan, de 12 años, y Dilyn, de 25 años, quienes son su mayor sostén en este momento tan difícil. La actriz se hizo popular gracias a su trabajo en Baywatch. Luego de la muerte de su padre, a principios de 2013, fue una de las protagonistas de Splash, un reality que se transmitió en los Estados Unidos. Como actriz, Nicole nunca llegó a hacer grandes papeles ni estar en películas reconocidas, sino más bien, se abocó a producciones de televisión.

LA NACION

