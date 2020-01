La ex niñera que demandó a Pampita se mostró vacacionando en Brasil

La ex empleada de Pampita Ardohain compartió varias fotos vacacionando en Florianópolis. Crédito: Archivo

Viviana Benítez y Pampita Ardohain aún no lograron solucionar la denuncia por hostigamiento y maltrato psicológico que la niñera presentó contra la su famosa empleadora. En los últimos días de 2019, la modelo y conductora le puso un bozal legal a Benítez -que trabajó como niñera de la familia- y anunció que le hará tres demandas: una laboral, otra penal y otra civil, todas a cargo de Fernando Burlando.

Benítez, que a partir de este escándalo cobró visibilidad en los medios de comunicación y hoy tiene más de 22 mil seguidores en Instagram, se mostró descansando en las playas de Brasil. "Feliz" escribió debajo de una imagen en la que se la ve en el centro de Jurere, el barrio norte de Florianópolis. Además, la joven utilizó sus Instagram Stories para compartir algunas postales de la playa de la capital de Santa Catarina.

"Mis hijos están de vacaciones en Chile y no ven redes sociales", dijo Pampita a fines de 2019, cuando se refirió a las medidas legales que tomó para que Benítez no hable de ella. "Trato de cuidar su inocencia y que no estén conectados a lo que tiene que ver con mi trabajo. Estoy muy angustiada. Son días muy feos", aseguró en Pamela a la tarde, el ciclo que Pamela David conduce por América. "Fueron difíciles estos días y una pena que justo pasara ahora. Pero trato de ver lo positivo de la vida y me agarro a eso para ponerle buena energía".