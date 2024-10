La ex novia de Liam Payne, Danielle Peazer, reveló cuál fue el último mensaje que recibió del ex One Direction

Escuchar

La exnovia de Liam Payne, Danielle Peazer, reveló el último mensaje que el cantante le envió poco antes de morir. La mujer, de 36 años, compartió un extenso posteo en Instagram este último domingo en el que reflexionó sobre su tiempo con Payne, así como un dulce mensaje que el exintegrante de One Direction le envió sobre su familia.

Payne y Peazer se conocieron cuando él estaba participando del reality show The X Factor, en donde ella era bailarina. El flechazo los atravesó por completo y comenzaron un noviazgo que duró más de dos años. “ Recibir un mensaje tuyo hace un par de semanas expresando tu felicidad por el amor que encontré con Sonny y Mia es algo que apreciaré para siempre ”, escribió ella, refiriéndose a su pareja, Sonny Jay, y a su hija, Mia.

La felicidad que da la paternidad era algo que Payne conocía muy bien. “Su papel más importante y de lo que estaba más orgulloso de todos sus monumentales éxitos era el de ser padre”, expresó la bailarina. “Pensar que ahora hay un niño creciendo sin uno de sus padres es desgarrador e injusto”, continuó. “A Bear, el hijo de Liam, así como a sus padres y hermanas, mi amor, mis pensamientos y mi fuerza van para ustedes. La magnitud de esta pérdida es incomprensible y seguiré apoyándolos en todo lo que pueda”.

Acto seguido, Peazer compartió una declaración dirigida directamente a su expareja, utilizando sus iniciales, “LJP”, para mencionarlo. “Tu muerte aún no se siente real”. “A pesar de ser consciente de tus luchas a lo largo de los años, esperaba y rezaba para que este día nunca llegara. Ahora todos nos enfrentamos a la realidad de vivir una vida sin tu presencia”, dijo la bailarina. “Es habitual que en momentos así la gente diga: ‘espero que haya sabido lo mucho que me importaba’, pero sé que vos sabías cómo me sentía, era una cosa en la que éramos muy buenos: ser brutalmente sinceros con nuestros sentimientos el uno por el otro, tanto si el otro quería oírlo como si no”.

Según Peazer, aunque una vez dijo que Payne era su “persona favorita en todo el mundo”, reconoció que durante el noviazgo tuvieron algunas diferencias. “Solías darme muchas vueltas y probablemente yo también te molestaba mucho a veces”, dijo. “Fue algo que aprendimos a aceptar el uno del otro a lo largo de 14 años. Podíamos estar en desacuerdo en muchas cosas y aún así cuidarnos el uno al otro en momentos de necesidad y reírnos de nuestros desacuerdos y comportamientos mezquinos diez minutos después”, añadió.

“Nuestra relación terminó en 2013, pero ese parecía ser solo el principio de nuestra historia”, aseguró Peazer. “Las cosas por las que pasamos y experimentamos desde entonces hasta el año pasado podrían describirse como únicas para algunos e incomprendidas para otros, pero creo que en el fondo siempre supimos que tendríamos algún tipo de conexión para siempre, sin importar a dónde nos llevaran nuestras vidas individuales”.

“ Tardaste un poco más en descubrir la persona que querías ser para ser más feliz, pero mientras la mayoría de nosotros tenemos la adolescencia y los veinte para aprender sobre nosotros mismos, vos pasaste esos años dando más al mundo de lo que necesitaba ”, continuó. “Ojalá supieras que siempre fuiste más que suficiente para este mundo sin tener que buscar un papel que interpretar solo para complacer a los demás”.

Por último, Peazer también agradeció a Payne por enseñarle “sobre la importancia de poner límites, y que siempre debo proteger mi corazón”. “Siento mucho que tu historia no terminara de otra manera, y siento que nunca llegaras a compartir más de tu magia con el mundo. Descansa tranquilo amigo mío”.

