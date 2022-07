La experiencia paranormal de Diego Topa, quien contó que recibe señales de Romina Yan

Diego Topa es, sin lugar a dudas, un ser humano con una sensibilidad especial. El animador infantil ha relatado muchas veces historias de aquellos momentos en los que conecta de manera profunda con la gente, incluso con aquellos que ya se han ido.

“Me pasa con familiares, con seres queridos que ya no están. Tengo algunas señales, no es que los veo, pero si me aparecen cosas en momentos inesperados o cuando estoy pensando en algo ”, explicó durante una visita a PH: Podemos Hablar mientras hablaban sobre experiencias místicas o paranormales. “Lo he contado varias veces, pero con Romina Yan me pasa ”, agregó.

Topa, que trabajó junto a Yan en un programa infantil de Disney, generó una relación tan profunda con ella que hizo que el cariño trascienda. “Lo he hablado con Cris [Morena]. Le he contado que estoy pensando en algo y me aparece en ‘random’ en el auto una canción de Chiquititas que yo había grabado con ella. Me aparecieron dos, una que hice con Ro y otra que hice con Jorgelina Aruzzi de cuando fue el homenaje a Romina. O me aparece una foto en el celular, de la nada”, explicó.

Hace unos años, el conductor ya se había referido a las señales de Yan a quien describió como “una persona con mucha luz, con mucho oficio y mucho respeto por lo que hacía”, y contó que la noticia de su muerte fue un baldazo de agua fría para el: “Me shockeó muchísimo, no lo podía creer. Cada vez que hablamos de Romina se me pone la piel de gallina. Esas personas que llegan a tu vida y te dejan una enseñanza desde lo profesional y desde el cariño”, decía hace un tiempo.

“ Son señales, tienen que ver con gente que uno quiere y ya no está ”, reflexionó en PH, emocionado antes de contar también que muchas veces, familiares de niños que fallecieron, lo buscan para poder conectar con sus seres queridos.

“En la última función que hice en Mendoza, termina el show y se para una abuela y me dice, ‘por favor lee esta carta cuando puedas’. Le digo que si y me dice que ella estaba ahí porque su nietita ya no estaba, que venía en nombre de ella para poder conectar”, relató.

Una vez en Buenos Aires, Topa leyó la carta que terminó emocionándolo mucho. “Leí esa cartita ayer y es una conexión de amor muy grande. Que una abuelita pueda venir sola a disfrutar para conectar es especial. Tenía seis años la nena... le mando un beso grande a esa abuela hermosa”, agregó.

En relación con la muerte, el animador infantil se animó a abrir su corazón y contar un momento difícil que tuvo que pasar hace asemanas cuando falleció su prima, Karina. “Hace dos meses, y me cuesta mucho hablarlo todavía, perdí a mi prima que era como mi hermana. Fue muy fuerte porque fue la primera vez que me pude despedir de alguien estando consciente de que era la última vez que nos íbamos a ver y que íbamos hablar”, reveló emocionado.

“Fue un momento de mucho dolor y de mucho amor también, poder agarrarnos la mano... Nos vimos crecer, nacer, nos acompañamos. Nos dejó con una enseñanza muy grande, porque ella no aguantaba más el dolor que tenía en su cuerpo y fue muy fuerte mirarnos a los ojos y decirnos que nos amábamos y que íbamos a estar conectados igual, siempre”, continuó.

“Después de ese momento ella decidió dormirse. Fui la última persona con la que hablo y fue muy duro, pero al mismo tiempo un acto de amor muy grande”, reflexionó. “Están estas señales, todo el tiempo está acá”, culminó.