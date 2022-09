La extraña salida de Leticia Bredice de El divorcio, la obra que protagonizarán Luciano Castro y Natalie Pérez

Leticia Brédice fue desvinculada de El divorcio, la obra teatral que prepara el productor Javier Faroni para la temporada de verano de Mar del Plata y que tendrá como protagonistas a Luciano Castro y a Natalie Pérez. “No me voy de ningún lado, me echaron”, aseguró luego de escuchar la información la actriz. Luego confesó que no entendió qué fue lo que pasó y esbozó un posible motivo.

La noticia la dio a conocer Laura Ubfal durante su columna semanal en Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Luego de darle el crédito por la información a su colega Guillermo Barrios, explicó que la actriz ya había hecho las fotos de la marquesina, que se encontraba ensayando y que “se tuvo que ir por un escándalo”. Además, explicó que en el elenco también está Pablo Rago, que la obra la dirige Nelson Valente y que a la prestigiosa actriz ya le encontraron reemplazante: Carla Conte.

“Fue por problemas internos. Leticia no estaba en su eje del todo. Se presentaba a los ensayos con problemas. Hay que hablar con Leti porque es una mina divina, pero tengo que contar la información, que decidieron separarla del elenco”, amplió la periodista. Luego agregó que la idea de la producción es llegar primeros a debutar en La Feliz y que por ese motivo tanto Castro como Rago pidieron disculpas por lo ocurrido. “Fue bochornoso, hubo muchos problemas”, completó Ubfal y repasó que lo último que hizo Bredice fue La 1-5/18, la tira de Polka.

“Leticia quiere hablar”, intervino Maite Peñoñori, quien con la información de Ubfal decidió buscar la palabra de la actriz. “Me encanta que hable Leti”, arengó Ubfal desde el móvil. Minutos después, la actriz salió al aire. Con la mejor de las ondas y muy agradecida, Brédice se dispuso a aclarar la situación. “¿Qué pasó? ¿Me echaron de dónde? Qué alegría”, dijo en un comienzo y agregó: “Yo no me voy de ningún lado, menos ahora. Convengamos que el momento de los egos no es este. Hay que bajar los egos y estar un poco más tranquilos. A mi parecer hay que hacer un poco más de alquimia entre los actores. Hay que tratar de ser un poco más empático”.

“Si el director dice al segundo ensayo: ´no quiero que venga más Leticia´, bueno, me tengo que ir”, sumó la actriz, responsabilizando a Nelson Valente de la situación. Brédice contó que iba a ser su debut en Mar del Plata, ya que nunca antes hizo temporada de verano, pero que de todos modos tiene otro trabajo en puerta: una tragedia griega que hará en el Teatro San Martín.

“Después hablé con Faroni, que me parece una persona preciosa, y me dijo: ´no te voy a dejar en banda. Nunca trabajé con vos, pero preguntá por mí´”, reveló para dejar fuera del conflicto al productor y expresó que no entendió bien qué fue lo que pasó. “Lo que sí entiendo es que a veces uno se encuentra y otras veces, no”, analizó.

En ese momento, y luego de un saludo efusivo entre Brédice y Ubfal, la periodista le contó que le había llegado el rumor de que había habido un escándalo -lo que la actriz negó- y que si bien Carla Conte “es muy buena, no es actriz y no está a la altura de Bredice”, comentó Ubfal. “Eso ya es parte del derecho y del deseo del director”, expresó la actriz para no entrar en conflicto con su colega.

Por último, Leticia Brédice coincidió con Nancy Duré cuando la panelista deslizó que quizá tocó algún ego al proponer algunas cosas para la obra. “A mí me parece que sí”, aseguró, poniendo sobre la mesa de nuevo a Valente como el motivo de su salida. “Ya me olvidé. Mañana no sé quiénes son”, dijo distendida para cerrar el tema y agregó que le hubiera gustado hacer la experiencia de encarar la temporada de verano en Mar del Plata. “Me voy al San Martín y no sé si me voy a Netflix”, retrucó luego. “Soy una laburante y buena compañera”, cerró.