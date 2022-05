Laura Ubfal deslizó que el novio de Pepe Cibrián es un “cazafortunas” y el actor estalló: “Tengo 74 años y hago lo que se me da la gana”

A falta de grandes presupuestos y de buenas ideas, los canales de aire apuestan casi todas sus fichas a los programas de chimentos. Supuestos hijos no reconocidos, herederos en pugna, amantes despechados, terceros en discordia son las nuevas estrellas de una televisión en crisis. Sin embargo, no todos aceptan el juego. Pepe Cibrián Campoy se enteró de que Laura Ubfal había deslizado en Intrusos que su novio era un cazafortunas y, fiel a su estilo, salió a ponerle los puntos.

Todo comenzó esta semana, cuando la chimentera dedicó una de sus columnas al romance del exitoso actor y director con Nahuel Lodi, un joven de 32 años al que conoció a través de una aplicación de citas y aseguró que su entorno estaba “muy preocupado” por la relación. Este viernes, en el mismo programa de América, el responsable de algunas de las puestas más exitosas del teatro musical, salió a responderle: “Me parece lógico, porque con Nahuel nos conocemos hace poco. Y mis amigos, los que me quieren, al no conocerlo como yo lo conozco, pueden tener dudas desde ese lugar de amor. Y me parece perfecto” , comenzó, conciliador.

Luego, explicó que fue su novio quien le propuso firmar un acuerdo prenupcial y se refirió, concretamente, a los dichos de Ubfal. “A mí lo que piensa Laura me da exactamente igual, no tiene importancia. Yo tengo 74 años, si fuese un cazafortunas, (cosa que no es) yo me hubiese dado cuenta enseguida. Y, además, si hubiese tenido ganas de estar con una cazafortunas, estaría estupendamente. Tengo ya una edad que hago lo que me da la gana”.

Concretamente, la chimentera comenzó una de las columnas que realiza desde su departamento expresando: “La familia y los amigos de Pepe Cibrián no están muy tranquilos. Ustedes saben que tiene 72 años y está divino. Estuvo con todo el tema del reestreno de Drácula, que es un éxito, y todo pareciera ser alegría y amor. Pero, hablando de amor, él conoció en Tinder a un muchacho de 32 años que se llama Nahuel Lodi y lo presentó como su pareja”.

“Un día fueron a cenar a la casa del papá de este muchacho que trabajaba de playero en el gran Buenos Aires, hasta que Pepe le dijo que se fuera a trabajar con él. En la cena, el papá les dijo que se tenían que casar y a Pepe le pareció una buena idea. Y se van a casar ahora, el 24 de junio”, continuó. Flor de la V, la conductora del programa aportó que Cibrián le presentó a Nahuel en el Luna Park y agregó: “¡Que bien! ¡Qué mentes abiertas!”.

Pero la chimentera no estuvo de acuerdo y retomó su relato: “Algunos dicen: ‘ ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena idea que se casen!’, pero otros, que no puedo nombrar porque muchos son famosos, amigos de Pepe, están un poco preocupados. Me encontré con dos de ellos y me dijeron que le aconsejaron un acuerdo prenupcial”.

“Ojo que el chico, si se llegan a casar ahora tampoco tiene todo el dinero anterior que tenía Pepe, sino que empieza a contar desde el momento en el que se case”. De La V quiso saber, entonces, si es cierto que el muchacho se dedica a filmar películas triple x. “Hay material”, aseguró la chimentera. Y dio detalles: “Hace cuatro años él ha hecho un video porno que, por lo menos, es el que se conoció. Digamos que todo el mundo puede tener un pasado; lo que se dice es que el muchacho desde hace rato quiere ser famoso”.

“Si Pepe tiene el dinero y quiere compartirlo con la persona con la que está, tiene derecho ¿Qué se tienen que meter los amigos? ¿Qué opinan?”, indicó De la V. “Opinan y están preocupados”, refutó Ubfal. “Si, opinan, pero después cuando estás solo no te cambian el pañal”, reflexionó la conductora. Y agregó: “Es una persona grande, que tiene la capacidad de decidir cómo quiere vivir la vida”.