La familia de Liam Payne, tras enterarse de la trágica muerte del cantante, está “absolutamente devastados”

Liam Payne, el excantante de la banda juvenil británica One Direction, que fue furor a principios de la década de 2010, murió ayer por la tarde a los 31 años, luego de caer del balcón de un hotel del barrio porteño de Palermo. Hoy, su familia, que se encuentra en Inglaterra, rompió el silencio y habló sobre el trágico hecho.

“Estamos completamente devastados por la noticia”, aseguró un miembro de la familia Payne al diario inglés Daily Mail desde su casa familiar ubicada en Wolverhampton, una ciudad ubicada en el condado de West Midlands, en el Reino Unido. Allí, Karen y Geoff, los padres del cantante, lo vieron crecer junto a sus dos hermanas mayores, Nicola y Ruth.

Policías en el hotel Casa Sur en Palermo, en donde encontraron muerto al músico Liam Payne, excantante de One Direction Santiago Oroz/ LA LANACION - LA NACION

Las hermanas de Payne llegaron a la casa familiar temprano esta mañana. Según aseguraron los vecinos, los padres del artista abandonaron su residencia ayer alrededor de la medianoche. “Salieron a toda prisa ayer alrededor de la medianoche, pero no estoy seguro de si tenían valijas”, aseguró uno de ellos. “No puedo imaginar por lo que están pasando. Sé que a Liam le gustaba volver aquí cuando podía. Estarán completamente desconsolados porque son muy cercanos. Su ciudad natal siempre tuvo un lugar en su corazón. La comunidad va a quedar devastada”, completó.

“Creo que se fueron anoche. Los padres no están aquí. Todo lo que puedo hacer es darle mis condolencias”, agregó otro residente del lugar. “Es muy, muy triste. Son una familia muy agradable”, expresó un tercer lugareño. “Soy un gran admirador de Liam y cuando volvía para Navidad, me saludaba cuando pasaba en su auto. Sabías que era él porque venía en su Lamborghini negro”, agregó la misma persona.

El 8 de agosto, Geoff Payne publicó en su cuenta de Instagram, donde casi todos los posteos son sobre Liam, una foto de su hijo sentado en un sillón junto al perro de la familia. “Dale like si amás a mi hijo”, escribió junto a la tierna postal. Ayer, la publicación se llenó de mensajes de condolencias para él y para su familia.

Los días de Liam en Buenos Aires

Según pudo reconstruir LA NACIÓN, el 2 de octubre Liam Payne estuvo como espectador preferencial del show de su amigo Niall Horan. Los ex One Direction, la exitosa banda que integraron con Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik, coincidieron ese día en el Movistar Arena, donde Horan ofreció su show como parte de su gira por América Latina. A Payne, en tanto, se lo vio en uno de los palcos del estadio, desde donde disfrutó cada instancia del recital. Días antes, al llegar al país, Payne se fotografió en el aeropuerto con una fan, a quien le pidió intercambiar lentes. Estaba relajado y de muy buen humor.

Liam Payne se dejó ver de buen humor al posar con sus fans @liampayneargentinaa

No era la primera vez que se dejaba ver en Buenos Aires. En agosto del año pasado anunció la cancelación de su tour por América Latina, que incluía una parada en el Movistar Arena en septiembre de 2023. Sin embargo, sus fans tuvieron una pequeña revancha: algunos pudieron verlo en mayo de este año, cuando acudió al show de otro ex One Direction, Louis Tomlinson, quien se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield.

Qué hizo Liam Payne antes de morir

Una de las fotos de la habitación de Liam Payne el día que murió

Payne se despidió de Horan el 3 de octubre, un día después de su show. A Casa Sur, el hotel porteño en el que perdió la vida, recién ingresó el 13, diez días después. Hasta el momento se desconoce dónde se hospedó y si es que se quedó en Buenos Aires entre el 3 y el 13 de este mes.

Ayer, en el llamado al 911, Esteban Grassi -el gerente del hotel boutique que se encuentra en Costa Rica al 6000- pidió con desesperación ayuda porque un huésped se encontraba alterado (“pasado de drogas”) y “rompiendo” la habitación en la que se encontraba.

Según pudo reconstruir LA NACIÓN, Payne había bajado al lobby del hotel visiblemente fuera de sí y el personal que se cruzó con él le pidió por favor que regresara a su habitación. Minutos después se escuchó el impacto de su cuerpo al caer a un patio interno desde un tercer piso (aproximadamente catorce metros). El cantante murió en el acto. El resultado preliminar de la autopsia indicó que sufrió politraumatismos que derivaron en una hemorragia interna y externa.

