El Indio Solari agradeció a la UBA por la entrega el Doctorado Honoris Causa: “Me pone muy feliz”

Referente indiscutido del rock nacional y fundador de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Carlos “El Indio” Solari reapareció públicamente para expresar su agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado. La distinción reconoce su vasta trayectoria artística, de más de cinco décadas, y su aporte a la “cultura popular” de la Argentina.

“Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz”, manifestó el mítico artista en un video que envió a la UBA.

“Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, concluyó El Indio.

El mensaje del músico se da luego que la institución universitaria resolviera a fines del año pasado galardonarlo con su máximo reconocimiento honorífico, por su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular.

“Con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como Indio Solari- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”, destaca el Consejo Superior de la UBA, en uno de los considerandos de la resolución.

En su distinción, la UBA también destacó su rol como cantante, compositor y letrista, además de fundador y voz emblemática de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, al tiempo que lo señaló como un referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ambos proyectos marcaron hitos en la música popular, especialmente en torno a sus shows en vivo.

También se remarcó que sus letras, cargadas “de densidad poética y simbólica”, han sido abordadas desde distintas miradas académicas —filosóficas, sociológicas, literarias y culturales— y que su obra supo construir un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con un vínculo profundo y singular con su público.

“En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país”, completaron desde la UBA a la hora de referirse a los motivos que derivaron en la exclusiva distinción, luego agradecida por el propio Indio Solari.