La fuerte discusión de la actriz de Broadway, Patti LuPone con una espectadora: “Andate”

La megaestrella de los musicales de Broadway Patti LuPone dejó en claro que además de un gran talento, es una mujer de convicciones firmes. Este miércoles comenzó a circular por las redes sociales un video en el que se la ve arriba del escenario, junto a sus compañeros de Company, discutiendo a los gritos con una mujer del público que se negaba a colocarse el barbijo.

El hecho ocurrió en el teatro Bernard B. Jacobs, en la ciudad de Nueva York, en una charla entre el elenco y el público luego de la función. Quien dio a conocer la escena fue uno de los presentes, que subió a su cuenta de Twitter lo ocurrido el martes por la noche, inmediatamente después de que se diera la discusión. “Patti LuPone colocando un anti-mascarilla en su lugar en una charla después del espectáculo. ‘Solo seguí las putas reglas y mantén a salvo a los artistas’”, escribió en el posteo que, en cuestión de horas, recibió cientos de comentarios.

Según informo Deadline, todo comenzó cuando LuPone y los otros intérpretes de la obra repararon en que entre el público había dos personas sin barbijo y les pidieron cortésmente que le lo pusieran. “Por favor, pónganselo. Trabajamos muy duro para volver a los teatros”, explicaron.

Lejos de acatar la norma, las dos se negaron y una de ellas señaló que ninguno de los que estaba arriba del escenario llevaba mascarilla. “Ah, querés que me ponga una máscara... Bueno, lo haré. Tu máscara me protege para que pueda actuar”, le respondió la actriz. Y subiendo la voz, agregó: “Ponete la máscara sobre la nariz. Estás en el teatro. Esa es la regla. Si no la querés seguir, andate” . En ese momento, el público estalla en aplausos.

Pero la discusión no terminó allí. LuPone continuó con su diatriba: “¿Quién te creés que sos? Respetá a las personas que están sentadas a tu alrededor” . Sin de amedrentarse, la mujer del público comenzó a gritar que ella era quien le pagaba el salario a la actriz. Y LuPone negó que eso fuera cierto. “¡Mentira! Chris Harper [productor general de la puesta] paga mi salario”, contestó. Y agregó: “¿Quién te creés que sos? Solo ponete la máscara sobre la nariz”.

without further ado… ms. patti lupone pic.twitter.com/rEBB7nfXQ2 — hen (@themascsinger) May 11, 2022

El video acumuló más de 220 mil visualizaciones en Twitter. La comediante Kathy Griffin fue una de las famosas que reaccionaron al mensaje “Desmayo”, escribió. El actor y director Ben Rimalower, a su vez, señaló “¡Esto es glorioso!”.

El propio Harper emitió este miércoles un comunicado al respecto: “A lo largo de su histórica carrera, Patti siempre ha tenido un vínculo inquebrantable con la audiencia, y se toma sus roles tan en serio como el suyo propio. También es una feroz defensora de toda la fuerza laboral teatral. Apoyamos a Patti y apoyamos sus esfuerzos para mantener a toda nuestra comunidad, desde los patrocinadores hasta los porteros, desde el elenco hasta el equipo de escena, segura y saludable para que podamos mantener Broadway abierto”.

El Teatro Bernard B. Jacobs requiere que todos los que estén dentro de la sala, excepto los artistas, se cubran la nariz y la boca con una mascarilla; la normativa rige hasta el 31 de mayo, salvo en las zonas designadas para comer y beber. La escena, además, se produjo en un momento que algunos consideran “crítico”, debido al significativo aumento de casos de Covid-19 que se registró en la ciudad de Nueva York en el último mes.

Lupone contrajo el virus en febrero de este año y su lenta recuperación la llevó a perderse 10 presentaciones de la exitosa obra que la tiene como protagonista. El lunes, LuPone recibió otra nominación a los premios Tony por su desempeño en Company, donde interpreta a Joanne.

Esta no fue la primera vez que la actriz y cantante discute desde el escenario con alguien del público. En 2009, en plena función de Gipsy, dejó de cantar uno de los temas icónicos del musical porque notó que alguien estaba sacando fotos con flash desde la platea. “¡No voy a seguir si siguen tomando fotos! ¡Sáquenlos!”, gritó.

Seis años más tarde, también frenó la función en el 54 Below de Nueva York para pedirle silencio a una mujer que no dejaba de hablar. “¿Está borracha o menopáusica?”, le preguntó. La mujer le informó que ese día era su cumpleaños y Lupone le pidió a la audiencia que le cantara el “Feliz cumpleaños”. Cuando terminaron, ordenó: “Ahora, callate”.